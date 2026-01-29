愛爾達、緯來大和解！緯來取得WBC轉播 愛爾達重回NBA轉播
日前台灣兩大運動轉播平台愛爾達科技（8487）與緯來電視爭取運動賽事轉播，互有高下，更讓球迷觀眾密切關注，29日愛爾達電視與緯來電視發表聯合聲明，被視為是雙方「大和解」！緯來取得2026年世界棒球經典賽轉播權；愛爾達電視加入美國職業籃球聯盟NBA National Basketball Association的轉播行列。
愛爾達科技與國內大型媒體緯來電視網發表聯合聲明，指出2026年是全球運動轉播令人期待的一年，誠摯邀請國內觀眾一起共襄盛舉。
愛爾達電視與緯來電視網共同宣布，確認緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（WBC）自2026年3月起47場賽事轉播權，愛爾達電視將從2月14日起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA National Basketball Association 的轉播行列。
雙方表示，將延續長期良好的合作情誼，共同為台灣收視體育轉播的觀眾，繼續打更佳的多元觀賽體驗。
愛爾達電視正式宣布，取得2026至2030年賽季，共計4.5個賽季的NBA轉播權，為2026年運動轉播賽事大年，迎回超重磅級賽事，直到2030年夏天。
愛爾達電視董事長陳怡君表示，愛爾達電視長期以來視NBA為重點轉播項目，至今將邁入第17年，這次真的讓球迷朋友久等了！2026 年是運動轉播的超級大年，愛爾達持續強化內容布局，而NBA的重磅回歸，正是年度最重要的拼圖之一。透過穩定轉播、賽事選擇規劃與多元收看方式，期望愛爾達再次成為台灣球迷收看NBA的必備平台。
