不銹鋼迎漲價大潮！華新2月盤價大漲 316系調漲每公噸1.1萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
全球不銹鋼市場行情上揚。聯合報系資料照
全球不銹鋼市場行情上揚，華新2月盤價大漲。華新（1605）29日開出2月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸7,000元，含銅鋼種調漲每公噸9,000元，316系調漲每公噸11,000元，其他鋼種依合金比例適度調整 ，200系調漲每公噸2,000元，400系調漲每公噸1,000元。

值得一提的是，華新此次盤價大漲，包括300系、 316系為近兩年以來最大漲幅。

華新表示，近期鎳、鉬、銅等主要原料價格持續走強，帶動全球不銹鋼市場行情持續上揚。隨台美15%對等關稅協議初步底定，下游用鋼產業外銷接單可望回溫，進一步推升不銹鋼用料需求。

