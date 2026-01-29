記憶體、面板、貴金屬全面上漲 2026年全球電視出貨量恐下修

根據TrendForce最新電視出貨調查，2026年電視產業面臨記憶體、面板、貴金屬價格同時上漲，生產成本攀高，品牌在獲利、市占間的拉鋸將更加明顯，預估全年電視出貨量將由前次估計的年減0.3%，下調至年減0.6%，剩下1億9,481萬台。此外，因現有成本結構已難以支撐過往的低價策略，新機種零售價調漲可說勢在必行。

TrendForce表示，2025年初開始，由於美國關稅政策的不確定性，電視品牌商啟動提前備貨，同年第2季下旬又啟動庫存調節，導致第3季旺季出貨不如預期，單季首度跌破5,000萬台。即便第4季有衝刺全年出貨目標壓力，以及因應記憶體漲價導致提前備貨等動能拉抬，2025年全球電視出貨仍年減0.8%，降至近1億9,620萬台。

2026年上半年即便有美國超級盃及退稅季促銷、FIFA世界盃，以及中國大陸元春節慶和618檔期等活動，但品牌考量記憶體、面板報價逐月提高，已加速提前備貨，預計將帶動第1季出貨量年增2%，達4,651萬台，然下半年恐再度面臨「旺季不旺」的變數。

從成本角度分析，面板占電視整機成本約40-50%，其2026年1月的價格已轉為上漲趨勢。而電視用記憶體的供給受到HBM、server等應用排擠，導致價格自2025年下半年起持續攀升。以4K電視常用的4GB DDR4為例，過去一年的合約價漲幅超過四倍，預計2026年第1季將再季增逾60%。

在這波記憶體漲價潮之前，DRAM僅占電視BOM cost的2.5-3%，歷經近期的價格調整後，比重迅速攀升至6-7%，造成品牌獲利承壓。在記憶體價格牽動品牌生產動能、獲利能力下，規模較小、資源較少的業者將受較大衝擊。

另一方面，2026年中國大陸市場的補貼政策利多延續，且條件限縮至一級能耗產品，將有利於Mini LED機種。各領導品牌也在CES 2026展示其RGB電視技術，並將產品尺寸下放至更親民的55-75吋間，較勁意味濃厚。據此，TrendForce上修2026年Mini LED電視滲透率預估至10%，出貨量將朝2,000萬台邁進。而TCL憑藉上、中、下游材料與製造整合優勢，可望穩居Mini LED電視龍頭，市占率將突破三成，改寫市場紀錄。