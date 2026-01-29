蔡玉玲連任AFA主席 AFA高峰會今年台北登場

亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance，AFA）近日完成新一屆組織改選，現任主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲順利連任。本次改選依AFA章程進行，包括主席在內的所有執行委員會成員，皆須獲得超過三分之二會員協會的書面同意，支持涵蓋至少十個亞洲經濟體。本屆改選亦新增財務長一職，由日本代表出任，進一步強化聯盟在財務治理與制度化運作上的基礎；秘書長一職則由台灣代表連任。

AFA現有8個工作小組，分別由各國的AFA會員協會代表擔任召集人。在未來兩年任期中，蔡玉玲將與新當選的副主席Dongpyo Hong（韓國）及 Wilson Beh（馬來西亞）攜手，帶領AFA八個工作小組，聚焦深化會員間合作、加強與監管單位的溝通、推動區域對話與制度接軌，持續擴大AFA在亞洲金融科技生態系中的影響力。

2025年9月AFA首屆高峰會於台北舉行，並與臺灣金融科技協會主辦的年度政策論壇FinTechOn同步登場，吸引來自十多個國家與地區的協會代表及重量級產官學嘉賓參與，成為亞洲金融科技政策交流的指標性平台。今年，AFA第二屆高峰會也將再度選擇台北舉行，預定於2026年9月2日至9月3日在台北遠東香格里拉酒店舉辦。

此外，AFA今年新啟動的AFA Academy與AFA Award兩項計畫，分別聚焦金融科技人才培育與優良實務表彰，台灣也將透過AFA平台積極參與，為亞太區金融科技生態系帶來新的能量與影響力。

蔡玉玲表示：「身為AFA主席，我深感榮幸能持續推動台灣成為聯盟的重要交流樞紐。AFA凝聚來自亞洲15個經濟體的力量，共同推動金融科技產業健康發展，並建立穩健、可持續的制度與監管基礎。透過明確的治理架構與跨境合作，AFA將把信任轉化為行動力，促進區域對話與政策協調，助力亞太金融科技生態系穩健成長。」

AFA由亞洲15個領先金融科技協會與組織共同成立，每個經濟體僅能由一個協會或組織代表，涵蓋台灣、韓國、新加坡、日本、菲律賓、印尼、香港、馬來西亞、泰國、柬埔寨、蒙古、尼泊爾、印度、越南及斯里蘭卡，形成多元且完整的金融科技生態。國際報告指出，2030年亞洲將成為全球最大的金融科技市場。AFA透過交流對話、政策倡議、跨境合作及資源對接，持續推動包容、安全與可持續的金融科技發展，並促進區域監管一致性，致力於打造一個更強韌、更互聯的亞洲金融科技生態系。