NCC：750元審查費條文已失效 定調不收取

中央社／ 台北29日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照
NCC於2025年2月10日宣布，暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元，停徵1年，並追溯至實施日2025年2月5日起。近期有民眾擔心期限將屆恐重啟徵收，NCC官員表示，此條文已依法失效，政策上定調不收取。

至於該項仍列在收費標準表，NCC官員指出，是因委員人數不足，無法召開委員會，暫無法刪除。

民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，國家通訊傳播委員會（NCC）修正電信管理業務規費收費標準，新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」新台幣750元，並自去年2月5日起收取，引發民眾反彈。

為了回應民意，NCC於去年2月10日宣布暫緩收取750元審查費，並依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，同意停徵1年，追溯至實施日2月5日起。

近期有民眾質疑停徵1年期限將至，是否可能重啟徵收。NCC官員向中央社記者表示，「現在條文雖然還在，但其實已經失效，行政機關不能依此執行」。

NCC官員指出，立法院交通委員會去年4月2日通過決議，退回「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不予備查，並應予更正。根據立法院職權行使法第62條第3項規定，經立法院通知更正或廢止之命令，原訂頒機關應於2個月內更正或廢止；逾期未為更正或廢止者，法規命令失效。

官員說明，由於NCC委員人數不足，無法舉行委員會，導致未能在期限內完成更正或廢止，該條文約在去年6月失效。

NCC官員表示，目前僅能召開委員諮議會議，但法規修訂須由委員會處理，因此在條文已失效的情況下，該項目仍出現在收費標準表中，暫無法正式刪除。他強調，「政策上決定不收了」，也就不存在停徵1年期滿後重啟徵收的問題。

相關新聞

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

台美關談判簽下備忘錄，台灣將結合自有資金和銀行融資，企業要對美投資5千億美元，對於該對美投資是否影響台灣市場？金管會主委...

三三會憂擴大對美投資恐致產業空洞化 經濟部拿一串名單反駁

三三會對台美關稅談判結果表示憂心，認為將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發產業空洞化疑慮，經濟...

賴總統：美國非常支持台灣 盼與實力堅強的產業合作

賴清德總統29日上午前往台中「松竹寺」參香祈福。他提到，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。我國與美國...

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

