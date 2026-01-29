NCC：750元審查費條文已失效 定調不收取

NCC於2025年2月10日宣布，暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元，停徵1年，並追溯至實施日2025年2月5日起。近期有民眾擔心期限將屆恐重啟徵收，NCC官員表示，此條文已依法失效，政策上定調不收取。

至於該項仍列在收費標準表，NCC官員指出，是因委員人數不足，無法召開委員會，暫無法刪除。

民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，國家通訊傳播委員會（NCC）修正電信管理業務規費收費標準，新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」新台幣750元，並自去年2月5日起收取，引發民眾反彈。

為了回應民意，NCC於去年2月10日宣布暫緩收取750元審查費，並依規費法第12條規定，向財政部提出申請暫緩收取，同意停徵1年，追溯至實施日2月5日起。

近期有民眾質疑停徵1年期限將至，是否可能重啟徵收。NCC官員向中央社記者表示，「現在條文雖然還在，但其實已經失效，行政機關不能依此執行」。

NCC官員指出，立法院交通委員會去年4月2日通過決議，退回「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不予備查，並應予更正。根據立法院職權行使法第62條第3項規定，經立法院通知更正或廢止之命令，原訂頒機關應於2個月內更正或廢止；逾期未為更正或廢止者，法規命令失效。

官員說明，由於NCC委員人數不足，無法舉行委員會，導致未能在期限內完成更正或廢止，該條文約在去年6月失效。

NCC官員表示，目前僅能召開委員諮議會議，但法規修訂須由委員會處理，因此在條文已失效的情況下，該項目仍出現在收費標準表中，暫無法正式刪除。他強調，「政策上決定不收了」，也就不存在停徵1年期滿後重啟徵收的問題。