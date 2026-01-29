台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

台美關談判簽下備忘錄，台灣將結合自有資金和銀行融資，企業要對美投資5千億美元，對於該對美投資是否影響台灣市場？金管會主委彭金隆今日在金管會新春記者會上指出，海外投資不見得用國內資金，跨國公司也會直接用國外資金，且資本市場是正面的，並未呈現資金外流的憂慮。

銀行局童政彰表示，台商到哪裡，銀行就會去哪裡，因此已從先前的西進、轉新南向，現在又開始東進往美國，因此，台商一定會跟著美國走；他也分析，目前銀行的整體存放比大約70%，全體國銀在存款金額吸收了62兆元，有43兆元來放款，因此，放款資源絕對充足。童政彰強調，對放款集中度，銀行一定會有內控來控管對國家、企業的分散，都有其限額，不會有過度集中的疑慮，這也是場外監理、日常金檢都會觀察的面向。

證期局局長高晶萍也指出，企業投資會由公司基於全球布局、區域優勢來找投資點，不用擔心企業赴海外投資，因為合併財報都會併進來，而台灣的創新平台原本就希望能讓台股更有吸引力，因此連同海外優質公司，都希望能來台灣掛牌，而台股上市公司只要仍留在台灣上市，即使對外投資，國內投資人也能分享到公司海外投資獲利的利多。