快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

三三會憂擴大對美投資恐致產業空洞化 經濟部拿一串名單反駁

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部認為，台美關稅談判結果讓產業吃下定心丸，三三會看法與產業普遍性看法顯有分歧。圖/本報系資料照片
經濟部認為，台美關稅談判結果讓產業吃下定心丸，三三會看法與產業普遍性看法顯有分歧。圖/本報系資料照片

三三會對台美關稅談判結果表示憂心，認為將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發產業空洞化疑慮，經濟部今日表示，此輪台美談判成果受到各界肯定，國內重要的全國工業總會、工業區廠商聯合會、工商協進會及全國商業總會等也都予以支持，三三會看法與產業普遍性看法顯有分歧。

經濟部表示，電電公會、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會及彰化水五金協會都向媒體表示，15%關稅不疊加的談判結果，讓廠商吃下定心丸、關稅成本明確化，且讓台灣廠商能與日、韓站在同樣的立足點競爭，肯定政府談判成效。

至於可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，如台積電、環球晶等，經濟部說，他們也都對談判結果持正面看法。

經濟部 關稅

延伸閱讀

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

卓榮泰：面對全球氣候挑戰 納入國土永續規劃治理

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

道路打通遇阻 專家解析土城柑城橋產權與交通治理難題

相關新聞

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

台美關談判簽下備忘錄，台灣將結合自有資金和銀行融資，企業要對美投資5千億美元，對於該對美投資是否影響台灣市場？金管會主委...

NCC：750元審查費條文已失效 定調不收取

NCC於2025年2月10日宣布，暫緩收取郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元，停徵1年，並...

三三會憂擴大對美投資恐致產業空洞化 經濟部拿一串名單反駁

三三會對台美關稅談判結果表示憂心，認為將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發產業空洞化疑慮，經濟...

賴總統：美國非常支持台灣 盼與實力堅強的產業合作

賴清德總統29日上午前往台中「松竹寺」參香祈福。他提到，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。我國與美國...

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。