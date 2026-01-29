三三會憂擴大對美投資恐致產業空洞化 經濟部拿一串名單反駁

三三會對台美關稅談判結果表示憂心，認為將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資，恐引發產業空洞化疑慮，經濟部今日表示，此輪台美談判成果受到各界肯定，國內重要的全國工業總會、工業區廠商聯合會、工商協進會及全國商業總會等也都予以支持，三三會看法與產業普遍性看法顯有分歧。

經濟部表示，電電公會、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會及彰化水五金協會都向媒體表示，15%關稅不疊加的談判結果，讓廠商吃下定心丸、關稅成本明確化，且讓台灣廠商能與日、韓站在同樣的立足點競爭，肯定政府談判成效。

至於可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，如台積電、環球晶等，經濟部說，他們也都對談判結果持正面看法。