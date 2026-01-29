賴總統：美國非常支持台灣 盼與實力堅強的產業合作

賴清德總統29日上午前往台中「松竹寺」參香祈福。他提到，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。我國與美國完成對等關稅談判，能取得好的談判結果，一方面是政府團隊用心規劃，另方面是美國明白台灣的重要性，也非常支持台灣，希望與實力堅強的台灣產業合作。

賴總統致詞表示，很高興再度來到「松竹寺」與大家見面，一來是叩謝神恩，感謝水流觀音保境佑民，讓北屯地區越來越興旺，另則要為全民祈福。

他提到，台中日前出現非洲豬瘟案例，以及目前的禽流感事件等，中央政府必定義不容辭站在第一線，協助地方政府克服各種問題，讓民眾恢復正常生活，也祈求水流觀音保佑今年台中市、各縣市都可以四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安。

賴總統說，觀音佛祖慈航普渡的精神，也如同民主的理念，人民作主、是國家的主人，不分貧富、族群或先來後到，只要認同這塊土地就是國家的主人，政府有照顧的義務。政府要照顧每一位人民，首要工作就是拚經濟，經濟發展好，政府也才有能力照顧人民。

最近，我國與美國完成對等關稅談判，他近日參訪企業時，發現業界都很高興，對未來業績充滿信心。能取得好的談判結果，一方面是政府團隊用心規劃，另一方面則是美國政府明白台灣的重要性，也非常支持台灣，希望與實力堅強的台灣產業合作。

賴總統提到，國家經濟成長表現亮眼，去年經濟成長率超過7.37%，股市也已衝破3萬2千點。政府除了確保具備競爭力的大型企業與科技產業的發展空間，也會持續關注與照顧中小微型企業，讓各種規模的企業都能獲利，整體產業欣欣向榮。

賴總統說，發展經濟之餘，政府也推出各項社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學生每年3萬5千元學雜費補助，並額外補助中低收入戶。國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。

談及社福議題，他也說，長照3.0已經開始推動，目前全國共有1萬5千個長照據點、超過10萬名長照服務員，政府共編列1千2百億元預算照顧長輩。

此外，行政院院會日前通過《老年農民福利津貼暫行條例》及《國民年金法》部分條文修正草案，提高老農津貼發放額度至每人每月1萬元，以及國民年金給付上調為每月5千元。

賴總統表示，政府近十年來已四度為軍公教加薪，累計約14%，去年除了為軍公教加薪3%，也特別提供國軍的特勤加給，希望提高國軍士氣；勞工基本工資也連續十年調升，現在是29,500元。

政府也希望企業界為勞工加薪，企業倘要上市、上櫃，必須依照《證券交易法》規定，調整基層員工薪資，因為現在台灣不只是經濟好，失業率3%左右更是25年最低，企業如果沒有加薪很難請到人才，薪水一定要提高。

賴總統接著說，政府除了加薪也持續推動減稅政策，單身租屋族年收入64.4萬元以下、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂212萬元以下者，皆不必繳稅，顯示台灣的社會福利已經不輸世界各國。

賴總統強調，台灣經濟好，政府稅收增加，最重要的工作就是照顧人民，讓人民過更好的生活；同時也要讓國家更安全，強化國防力量。政府近來推動國防特別預算，希望打造「台灣之盾」，也希望業界一起投入國防工業。