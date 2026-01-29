接住受虐兒少 民間版替代性照顧政策白皮書發布

台灣全國兒少安置機構聯盟29日與立委林月琴、陳培瑜共同召開記者會，並邀集全台20家兒少安置機構代表出席，發布《民間版替代性照顧政策白皮書》，指出現行替代性照顧體系面對「高創傷、高複雜需求兒少」已出現結構性缺口，呼籲國家正視「救援之後」的制度責任。

近年多起重大兒虐事件引發社會高度關注，制度與社會資源多集中在「即時救援」與「事後究責」。但孩子被救回來之後，制度能不能長期承接、陪伴他們長大，長期缺乏完整討論。

「孩子被救回來，不等於被照顧好。」安置盟指出，替代性照顧承接的是孩子生命中最脆弱的時刻。許多孩子即使成功被救援，仍帶著複雜創傷、情緒失序與長期發展需求進入安置體系；但現行制度仍常以「例外個案」思維處理，缺乏面對「高需求已成常態」的結構性回應。

白皮書指出，照顧責任與風險長期由第一線機構與照顧者承擔，但人力培養、資源調整與跨系統支持未同步到位。人力不足常被歸因為機構招募不力；照顧挫折被視為執行問題，卻少回到制度檢討。

多位實務代表強調，這是一項高度專業、高風險、長期情緒勞動的工作，卻被放進自由市場競爭，形成制度性消耗。

民間版白皮書提出六大政策訴求：

1. 從「照顧處所」轉向「照顧目的」，建構完整照顧光譜

2. 承認高需求、難置兒少已成常態，建立需求分級×照顧分級制度

3. 將替代性照顧人力視為關鍵公共人力，由國家承擔培養與支持責任

4. 重新定義照顧成效，以照顧穩定與兒少發展取代形式性績效

5. 重構機構評鑑、輔導與監督制度，讓制度成為支持者而非消耗者

6. 落實跨部會共同承擔，不再讓社政與安置體系成為最後接盤者

林月琴表示，政府把安置機構的人力與資源「給好給滿」只是基本功，真正的考驗在於機構外的政策系統能不能接得住孩子的人生。安置孩子不是把人「放進去」就結束，孩子還要上學、就醫、休閒，甚至打工，政府應依機構區位主動建構周邊照顧網絡，不能把責任丟回機構自行扛起。

林月琴強調，國家不能只當「出錢的監工」，要當「負責的家長」，把制度與資源真正做起來。她要求衛福部依院長承諾，下一步必須加強「司法安置」及「多重議題兒少」安置，並正視機構內身心障礙或發展遲緩兒少比例增加、治療與輔導需求升高的現實。

陳培瑜指出，目前全國安置兒少人數約四千多人，多數都是身心受過傷的小朋友，比起一般兒少，需要挹注更多照顧資源。她贊同安置盟的訴求，不單只是提供「照顧處所」，更該重視「照顧品質」、「兒少長期發展」。

陳培瑜說，她將持續督促衛福部與地方政府落實「個案分級分類」，給予高需求難置兒少更多照顧人力與資源。同時，機構工作人員也面臨職前訓練課程與現場實務不符，且工作壓力大、流動率高的困境，陳培瑜認為應該通盤檢討人力養成與支持體系。

「兒童及家庭支持署」即將成立，《兒童及少年福利與權益保障法》也將修法，陳培瑜希望中央、地方政府都能提供更多資源，而不是讓機構單打獨鬥，並且建立以照顧品質、服務成效為核心的安置管理體系。