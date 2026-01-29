快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

三三會指台美關稅造成製造業出口壓力、產業空洞化…經部這樣打臉

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對三三會表示，台美關稅談判結果將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資恐引發產業空洞化疑慮。經濟部29日表示，此輪台美談判成果受到各界肯定，國內重要的全國工業總會、工業區廠商聯合會、工商協進會及全國商業總會等也都予以支持，期盼本次談判成功可對國內產業帶來利多、尤其讓傳統產業得到助益，扭轉談判前台灣稅率較高之處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭，提升我國中小企業及傳統產業對美出口競爭力。

經濟部指出，個別產業部分則有電電公會（TEEMA）、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會及彰化水五金協會接受媒體採訪皆表示，15%關稅不疊加的談判結果，讓廠商吃下定心丸、關稅成本明確化，且讓台灣廠商能與日、韓站在同樣的立足點競爭，肯定政府談判成效；而可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，如台積電（2330）、環球晶（6488）等，也都對談判結果持正面看法。綜上所述，顯見三三會看法和產業普遍性看法顯有分歧。

經濟部表示，為因應對等關稅對產業之可能衝擊，經濟部已編列460億元韌性特別預算辦理支持產業之四大措施，並自2025年8月7日就開放全面受理申請，對於以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，政府都有準備，且持續進行中。此外，經濟部也組成產業競爭力服務團，於北、中、南、東設置區域輔導中心，並設立41個次產業分團，整合相關法人、公協會等單位組成次產業輔導團，依業者需求提供現場診斷服務，協助盤點需求與發展瓶頸，補助導入AI工具應用，並搭配人才培育，讓各產業提升營運效率與競爭力。

經濟部強調，非常歡迎業者藉由四大措施和產業競爭力服務團，來推動轉型升級，提升公司營運效率與競爭力，敬請有相關需求的業者多加利用。本部也將持續召開座談會傾聽產業界意見，持續調整及精進相關協助措施，以符合產業需求，提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

經濟部 關稅

延伸閱讀

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

今年大陸經濟增長 高盛樂觀估4.8%

高盛：陸地產景氣未見底

無薪假補貼 延長至7月底

相關新聞

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，...

AI新時代／台灣再生醫療產業 能否成下一座護國神山

2024年春天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會（GPU Technology Conference）上提及「數位生物學（Digital Biology）將是下一個驚人的大產業」。同年6月，立法院三讀通過台灣的「再生醫療雙法」:《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》兩部法律。並於今年1月1日施行，取代過去的行政命令，建立起完整規範體系，黃仁勳那句話正逐漸化為真實的產線、臨床數據，並引起資本市場騷動。 如果說過去30年，台灣的經濟奇蹟建立在「矽（Silicon）」元素之上，未來30年，台灣的命運極可能與構成生命的基礎單元之一「碳（Carbon）」元素深度連結。這是一場「矽碳合流」的工業革命，其核心戰場正是「再生醫療」。

人民幣會繼續升值？對台灣有什麼影響？專訪前財政部部長劉憶如

人民幣為什麼開始升值？包括台幣在內的亞洲貨幣，未來也要跟著升值了嗎？

台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。