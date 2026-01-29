三三會指台美關稅造成製造業出口壓力、產業空洞化…經部這樣打臉

針對三三會表示，台美關稅談判結果將造成中小型出口業者及製造業帶來壓力，且大規模對美投資恐引發產業空洞化疑慮。經濟部29日表示，此輪台美談判成果受到各界肯定，國內重要的全國工業總會、工業區廠商聯合會、工商協進會及全國商業總會等也都予以支持，期盼本次談判成功可對國內產業帶來利多、尤其讓傳統產業得到助益，扭轉談判前台灣稅率較高之處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭，提升我國中小企業及傳統產業對美出口競爭力。

經濟部指出，個別產業部分則有電電公會（TEEMA）、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會及彰化水五金協會接受媒體採訪皆表示，15%關稅不疊加的談判結果，讓廠商吃下定心丸、關稅成本明確化，且讓台灣廠商能與日、韓站在同樣的立足點競爭，肯定政府談判成效；而可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，如台積電（2330）、環球晶（6488）等，也都對談判結果持正面看法。綜上所述，顯見三三會看法和產業普遍性看法顯有分歧。

經濟部表示，為因應對等關稅對產業之可能衝擊，經濟部已編列460億元韌性特別預算辦理支持產業之四大措施，並自2025年8月7日就開放全面受理申請，對於以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，政府都有準備，且持續進行中。此外，經濟部也組成產業競爭力服務團，於北、中、南、東設置區域輔導中心，並設立41個次產業分團，整合相關法人、公協會等單位組成次產業輔導團，依業者需求提供現場診斷服務，協助盤點需求與發展瓶頸，補助導入AI工具應用，並搭配人才培育，讓各產業提升營運效率與競爭力。

經濟部強調，非常歡迎業者藉由四大措施和產業競爭力服務團，來推動轉型升級，提升公司營運效率與競爭力，敬請有相關需求的業者多加利用。本部也將持續召開座談會傾聽產業界意見，持續調整及精進相關協助措施，以符合產業需求，提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。