對美投資恐流失關鍵技術 藍智庫籲立法限制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「對美投資5千億恐傷台經濟與技術，要立法限制或積極鼓勵台商回流！」國政基金會29日召開座談會，顯示民眾面對美國關稅談判充滿困惑、廠商難長期佈局，擔心關鍵產業外移。學者林祖嘉建議，政府要善用投審會，並立法限制技術外流、鼓勵台商回流；學者林建甫則建議應公開部份談判，以民意作為後盾。

對美投資減少我GDP

國政基金會調查指出，7成民眾對於關稅結果呈現高度焦慮，主要來自四個面向：由於對美談判過程變數過多，造成政策的不確定性，民眾霧裡看花、廠商也難長期佈局；另外也擔心關鍵產業外移，連帶導致產業鏈外移，喪失矽盾優勢；投資上充滿不確定性，關稅最終反映到廠商，甚至是消費者。

最後，則是政府面對美國施壓，在非關稅貿易障礙與農業上用什麼交換，民眾感到很疑惑。基金會資深顧問林祖嘉表示，對美投資增加，對台投資就會減少，高科技產品移往美國生產，台灣GDP會減少，對美出口減少，GDP也會減少，而高科技人才大量外移，高收入與高端消費人口減少，也會減少GDP。

投審會門檻未運作？

「美國總統無論是誰，都會要求台灣實現投資協定！」林祖嘉提醒，台美貿易協定尚未簽署，台灣要開放的東西還沒談，汽車是否免關稅，牛肉與基改食品是否開放，這些政府未來都要說清楚。他說，民眾也擔心關鍵技術能否根留台灣，呼籲在野黨應該修《國安法》或《經濟安全法》，對技術外流給予限制，或是要求企業投資海外的同時，也要投資台灣。

台大經濟系教授林建甫質疑，我國赴美投資已經佔GDP約56%，對比日、韓約12與18%，政府為何要拿這麼多錢去投資？另外，在談判過程中，政府似乎沒有當台積電後盾，投審會明明可利用N-1或-2的門檻，但似乎政府都沒有聲音。他強調，政府雖說投資美國是台灣力量延伸，但美國工會、法規與台灣不同，政府政策不連貫，風險與台灣完全不一樣。

不該蓋牌談判

「談判應適當公開，讓民意作為政府後盾！」林建甫說，美國共和黨政府如今還用民主黨的DEI條款施壓台積電，談判若及早公布，其實連美國民眾都不見得贊成如此勒索台灣，因此不應該蓋牌談判。

他強調，不要怕講了之後大家不團結，而是要讓民意作為政府後盾，否則商務部長盧特尼克「台灣就是要取悅我們總統」的說法，民眾很難接受。

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，...

AI新時代／台灣再生醫療產業 能否成下一座護國神山

2024年春天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會（GPU Technology Conference）上提及「數位生物學（Digital Biology）將是下一個驚人的大產業」。同年6月，立法院三讀通過台灣的「再生醫療雙法」:《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》兩部法律。並於今年1月1日施行，取代過去的行政命令，建立起完整規範體系，黃仁勳那句話正逐漸化為真實的產線、臨床數據，並引起資本市場騷動。 如果說過去30年，台灣的經濟奇蹟建立在「矽（Silicon）」元素之上，未來30年，台灣的命運極可能與構成生命的基礎單元之一「碳（Carbon）」元素深度連結。這是一場「矽碳合流」的工業革命，其核心戰場正是「再生醫療」。

人民幣會繼續升值？對台灣有什麼影響？專訪前財政部部長劉憶如

人民幣為什麼開始升值？包括台幣在內的亞洲貨幣，未來也要跟著升值了嗎？

台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合...

