對美投資恐流失關鍵技術 藍智庫籲立法限制

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「對美投資5千億恐傷台經濟與技術，要立法限制或積極鼓勵台商回流！」國政基金會29日召開座談會，顯示民眾面對美國關稅談判充滿困惑、廠商難長期佈局，擔心關鍵產業外移。學者林祖嘉建議，政府要善用投審會，並立法限制技術外流、鼓勵台商回流；學者林建甫則建議應公開部份談判，以民意作為後盾。

對美投資減少我GDP

國政基金會調查指出，7成民眾對於關稅結果呈現高度焦慮，主要來自四個面向：由於對美談判過程變數過多，造成政策的不確定性，民眾霧裡看花、廠商也難長期佈局；另外也擔心關鍵產業外移，連帶導致產業鏈外移，喪失矽盾優勢；投資上充滿不確定性，關稅最終反映到廠商，甚至是消費者。

最後，則是政府面對美國施壓，在非關稅貿易障礙與農業上用什麼交換，民眾感到很疑惑。基金會資深顧問林祖嘉表示，對美投資增加，對台投資就會減少，高科技產品移往美國生產，台灣GDP會減少，對美出口減少，GDP也會減少，而高科技人才大量外移，高收入與高端消費人口減少，也會減少GDP。

投審會門檻未運作？

「美國總統無論是誰，都會要求台灣實現投資協定！」林祖嘉提醒，台美貿易協定尚未簽署，台灣要開放的東西還沒談，汽車是否免關稅，牛肉與基改食品是否開放，這些政府未來都要說清楚。他說，民眾也擔心關鍵技術能否根留台灣，呼籲在野黨應該修《國安法》或《經濟安全法》，對技術外流給予限制，或是要求企業投資海外的同時，也要投資台灣。

台大經濟系教授林建甫質疑，我國赴美投資已經佔GDP約56%，對比日、韓約12與18%，政府為何要拿這麼多錢去投資？另外，在談判過程中，政府似乎沒有當台積電後盾，投審會明明可利用N-1或-2的門檻，但似乎政府都沒有聲音。他強調，政府雖說投資美國是台灣力量延伸，但美國工會、法規與台灣不同，政府政策不連貫，風險與台灣完全不一樣。

不該蓋牌談判

「談判應適當公開，讓民意作為政府後盾！」林建甫說，美國共和黨政府如今還用民主黨的DEI條款施壓台積電，談判若及早公布，其實連美國民眾都不見得贊成如此勒索台灣，因此不應該蓋牌談判。

他強調，不要怕講了之後大家不團結，而是要讓民意作為政府後盾，否則商務部長盧特尼克「台灣就是要取悅我們總統」的說法，民眾很難接受。

