分散對美投資風險 專家：最關鍵的電！

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「相比缺水、缺地與人才，台灣最缺的還是電！」國政基金會副執行長吳怡玎29日在座談會上指出，台積電將對美投資，要如何確保最關鍵技術留在台灣，還有協助其他傳統產業數位轉型？就是要解決缺電的問題；資深顧問薛香川也說，政府將基礎建設做好就能留下廠商，但電力需求愈來愈高，政府要多留意。

赴美投資風險高

國政基金會29日舉行對美關稅談判相關論壇。薛香川表示，美國的製造業沒有競爭力，因此過去包括封裝與晶圓代工紛紛外移，如今台積電要去美國，成本不可能那麼便宜，雖然台積電可以打先鋒，但未來若40%產量都到美國的話，台灣的重要性不只會被稀釋，企業也面臨更多挑戰。

薛香川指出，美國在拜登總統時期，面對北溪2號油管的問題時的態度，顯示美國會不擇手段達成目標，因此很擔心2500億元的企業信保前往美國，「用膝蓋想都知道影響會很大」。那要怎麼因應呢？薛香川認為，以台積電西進中國為例，當初民進黨同意晚2代的技術才可以過去，如今應該借鏡。

基礎水電地要完善

「政府也要改善台灣的投資環境！」薛香川表示，在台灣的美國與歐洲商會近年來隨著AI需求提升，對於我國缺電的疑慮愈來愈高，表態也愈來愈明確，其實政府將水、電與土地等基礎建設做好，企業自然有誘因留下來投資；吳怡玎也說，台積電其實不缺水（水循環系統很好）、不缺人才，但缺的就是電。

吳怡玎分析，無論是台積電或是跟著去美國的相關產業鏈或傳統中小企業，都會面臨基礎設施的問題，而台廠赴美投資，損失的不只是有形的金錢，還有無形的高科技人才，還有相關的家庭，而矽盾若變薄40%，還會有多大效用？亞歷桑納的晶片廠2到4奈米都過去了，台積電預估只有差1代，是否會很快迎頭趕上是有風險的。

比起錢 人才更應回流

「企業都是要有誘因才會留下來投資！」吳怡玎說，若按照目前赴美投資方案，在美國投資的誘因會愈來愈大，屆時要如何期待廠商再回台灣？因此她呼籲政府要立法限制，還有推出鼓勵措施，讓資金回流以外，更重要的是高科技人才。

吳怡玎說，以前台灣將最好的工程師送到美國學積體電路，這些工程師可回國效力，但民進黨目前的作法恐難讓人才回流。

台積電 美國 吳怡玎

