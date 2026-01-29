快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

保全最低工資不等於29,500元 勞動部推出薪資計算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
保全人員薪資試算表。勞動部／提供
保全人員薪資試算表。勞動部／提供

因應2026最低工資調整，適用《勞動基準法》第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每週40小時，在最低工資數額的計算上，應再加計超出40小時之工時按比例增給，如每月僅發給保全薪資29,500元，則違反最低工資法及勞動基準法相關規定。

依法規定，2026年1月1日開始，每月最低工資數額為新台幣29,500元。勞動部說明，因適用《勞動基準法》第84條之1工作者之最低工資計算，保全業者或保全人員會忽略正常工時超過每週40小時要另計，直覺以為只要給最低工資29,500元就不會違法。

為敦促保全業確實遵守最低工資法，勞動部特別製作「保全人員薪資計算懶人包」，重點包括：說明《勞動基準法》第84條之1書面約定核備流程；提供最低工資與平日每小時工資額的計算公式；針對不同的核備正常工作時數及延長工時時數提供試算金額。

勞動部提醒，保全業之保全人員每月最低工資應依照懶人包說明計算，關於小數點部分如何處理，勞雇雙方應事先妥為約定，惟金額不得低於法定基準。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部提出申訴，以維權益。

保全人員薪資計算

一、最低工資（按時數比例增計）

計算公式：

【29,500元 + 平日每小時工資額 × (經核備的每月正常工作時數 - 平均每月正常工時數174小時)】

經核備每月工作時數：240小時

最低工資範例：最低工資 =【29,500 +〔(29,500÷240) × (240 - 174)〕】

二、平日每小時工資額

計算公式：

【月工資總額 ÷〔240 + (經核備的每月正常工作時數 - 平均每月正常工時數174小時)〕】

經核備每月工作時數：240小時

平日每小時工資額範例：平日每小時工資額 =【月工資總額 ÷〔240 + (240 - 174)〕】

註解：

174小時：指的是一般勞工的平均每月正常工時。

29,500元：2026年基本工資基準。

保全人員薪資試算表。勞動部／提供
保全人員薪資試算表。勞動部／提供

保全 工時

延伸閱讀

無薪假補貼 延長至7月底

工讀時薪196反贏正職？最低工資調漲掀比較 網點名正職「這一點」完勝

憂關稅遞延效應…勞動部公告減班休息薪資補貼 延長至7月底

提升職能導向課程品質 勞動部補助最高100萬

相關新聞

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆...

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

AI新時代／台灣再生醫療產業化 能否成下一座護國神山

2024年春天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會（GPU Technology Conference）上提及「數位生物學（Digital Biology）將是下一個驚人的大產業」。同年6月，立法院三讀通過台灣的「再生醫療雙法」:《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》兩部法律。並於今年1月1日施行，取代過去的行政命令，建立起完整規範體系，黃仁勳那句話正逐漸化為真實的產線、臨床數據，並引起資本市場騷動。 如果說過去30年，台灣的經濟奇蹟建立在「矽（Silicon）」元素之上，未來30年，台灣的命運極可能與構成生命的基礎單元之一「碳（Carbon）」元素深度連結。這是一場「矽碳合流」的工業革命，其核心戰場正是「再生醫療」。

人民幣會繼續升值？對台灣有什麼影響？專訪前財政部部長劉憶如

人民幣為什麼開始升值？包括台幣在內的亞洲貨幣，未來也要跟著升值了嗎？

台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。