快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

貝萊德持續減碼長天期美國公債：槓桿增加 債券殖利率急升風險提升

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，在美國企業部門為支應人工智慧（AI）建設而持續提高槓桿的同時，債券殖利率急升的風險也隨之浮現。與公共部門不同的是，美國企業仍具備進一步加槓桿的空間。美國政府與 LSEG 的數據顯示，自 2000 年代以來，公私部門資產負債表出現明顯分化：政府債務攀升至二戰後新高水準，而企業槓桿則趨於下降。

貝萊德指出，有別於網路泡沫前夕，目前主導AI建設的多為超大型科技企業，且多半是在財務相對強健的情況下進行發債。然而，隨著整個金融體系的槓桿水準普遍提高，對外部衝擊的敏感度也隨之上升。無論如日本因財政疑慮引發殖利率飆升，或是通貨膨脹控管與債務利息負擔之間的政策拉鋸，都可能成為觸發市場波動的關鍵因素。

貝萊德指出，另外，今年投資等級公司債發行量明顯增加，正是貝萊德偏好非投資等級債券勝過投資等級債的原因之一。在投資等級債中，相較於長天期信用債，貝萊德更偏好短天期信用債。

貝萊德看好抵押擔保證券，因為風險水準與美國公債相近，但能提供更高的報酬；偏好新興市場債，因為受惠於新興市場改善財政與貨幣政策，而且美元轉弱帶來支撐；在私募信貸領域則看好直接放貸，尤其是規模較大、營運成熟的借款人，因為這類對象更有能力承作結構完善、風險可控的交易。

整體而言，貝萊德對已開發市場長天期政府公債維持減碼立場，並看好抵押擔保證券、新興市場債，同時在信用債配置上持續維持選擇性布局。

新興市場 美國公債

延伸閱讀

儒鴻、來億 聚焦長天期

台達電、奇鋐 挑長天期

貝萊德：持續偏好風險資產 維持減碼長天期美國公債

南亞、華新 權證挑中長天期

相關新聞

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆...

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

AI新時代／台灣再生醫療產業化 能否成下一座護國神山

2024年春天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會（GPU Technology Conference）上提及「數位生物學（Digital Biology）將是下一個驚人的大產業」。同年6月，立法院三讀通過台灣的「再生醫療雙法」:《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》兩部法律。並於今年1月1日施行，取代過去的行政命令，建立起完整規範體系，黃仁勳那句話正逐漸化為真實的產線、臨床數據，並引起資本市場騷動。 如果說過去30年，台灣的經濟奇蹟建立在「矽（Silicon）」元素之上，未來30年，台灣的命運極可能與構成生命的基礎單元之一「碳（Carbon）」元素深度連結。這是一場「矽碳合流」的工業革命，其核心戰場正是「再生醫療」。

人民幣會繼續升值？對台灣有什麼影響？專訪前財政部部長劉憶如

人民幣為什麼開始升值？包括台幣在內的亞洲貨幣，未來也要跟著升值了嗎？

台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。