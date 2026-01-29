貝萊德持續減碼長天期美國公債：槓桿增加 債券殖利率急升風險提升

貝萊德智庫指出，在美國企業部門為支應人工智慧（AI）建設而持續提高槓桿的同時，債券殖利率急升的風險也隨之浮現。與公共部門不同的是，美國企業仍具備進一步加槓桿的空間。美國政府與 LSEG 的數據顯示，自 2000 年代以來，公私部門資產負債表出現明顯分化：政府債務攀升至二戰後新高水準，而企業槓桿則趨於下降。

貝萊德指出，有別於網路泡沫前夕，目前主導AI建設的多為超大型科技企業，且多半是在財務相對強健的情況下進行發債。然而，隨著整個金融體系的槓桿水準普遍提高，對外部衝擊的敏感度也隨之上升。無論如日本因財政疑慮引發殖利率飆升，或是通貨膨脹控管與債務利息負擔之間的政策拉鋸，都可能成為觸發市場波動的關鍵因素。

貝萊德指出，另外，今年投資等級公司債發行量明顯增加，正是貝萊德偏好非投資等級債券勝過投資等級債的原因之一。在投資等級債中，相較於長天期信用債，貝萊德更偏好短天期信用債。

貝萊德看好抵押擔保證券，因為風險水準與美國公債相近，但能提供更高的報酬；偏好新興市場債，因為受惠於新興市場改善財政與貨幣政策，而且美元轉弱帶來支撐；在私募信貸領域則看好直接放貸，尤其是規模較大、營運成熟的借款人，因為這類對象更有能力承作結構完善、風險可控的交易。

整體而言，貝萊德對已開發市場長天期政府公債維持減碼立場，並看好抵押擔保證券、新興市場債，同時在信用債配置上持續維持選擇性布局。