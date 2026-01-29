快訊

龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
龔明鑫在華府智庫演講，表示未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色。圖／經濟部提供
龔明鑫在華府智庫演講，表示未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色。圖／經濟部提供

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色，希望台美攜手合作對世界做出更大貢獻。

龔明鑫表示，過去10年發生許多影響經濟的重大發展，例如美中貿易戰、新冠疫情及川普關稅政策等，台灣均展現強大韌性，並逐漸從過去依賴中國市場轉為布局全球；台灣也憑藉在全球晶圓代工與IC封測市場的實力，與美國IC設計公司形成緊密的技術互補與分工。

近年台美貿易夥伴關係持續增加，龔明鑫指出，從2020年至2024年，台灣對美投資年均增長率達36%，目前台灣廠商在美國已形成跨州的半導體與資通訊產業聚落，涵蓋加州、亞利桑那州及德州等地。近期台美簽署台美投資合作備忘錄（MOU）及舉行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），奠定雙方政府合作的新里程碑。展望未來，在「非紅供應鏈」的趨勢發展下，台美在次世代通訊、低軌衛星、無人機、關鍵礦物及生物科技等重要供應鏈領域將全面合作。

龔明鑫同日也與全國國際貿易委員會（NFTC）、美國半導體產業協會（SIA）、美光、台積電、西屋電氣企業等近20家華府重要商會、產業協會及科技企業代表舉行閉門會談。經濟部轉述，與會代表高度肯定美台日前簽訂矽盛世（Pax Silica）共同宣言，認爲台灣是美國在構建安全、繁榮及創新驅動之半導體/AI供應鍵不可或缺的夥伴。

經濟部表示，龔明鑫此行也向美國參議員說明台美簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）對促進雙方企業投資的重要性，希望美國國會支持儘速完成立法。

美國 龔明鑫

相關新聞

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

AI新時代／台灣再生醫療產業化 能否成下一座護國神山

2024年春天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會（GPU Technology Conference）上提及「數位生物學（Digital Biology）將是下一個驚人的大產業」。同年6月，立法院三讀通過台灣的「再生醫療雙法」:《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》兩部法律。並於今年1月1日施行，取代過去的行政命令，建立起完整規範體系，黃仁勳那句話正逐漸化為真實的產線、臨床數據，並引起資本市場騷動。 如果說過去30年，台灣的經濟奇蹟建立在「矽（Silicon）」元素之上，未來30年，台灣的命運極可能與構成生命的基礎單元之一「碳（Carbon）」元素深度連結。這是一場「矽碳合流」的工業革命，其核心戰場正是「再生醫療」。

人民幣會繼續升值？對台灣有什麼影響？專訪前財政部部長劉憶如

人民幣為什麼開始升值？包括台幣在內的亞洲貨幣，未來也要跟著升值了嗎？

台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合...

關稅衝擊 三三會喊減稅

台美關稅談判底定，三三會副理事長、台聚集團董座吳亦圭昨（28）日表示，關稅仍對中小型出口業者、農業、汽車及傳統製造業帶來...

