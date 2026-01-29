龔明鑫在華府智庫演講：台灣是AI及非紅供應鏈的重要角色

經濟部長龔明鑫28日應邀在華府智庫大西洋理事會發表演講，闡述台灣在全球供應鏈的關鍵角色，龔明鑫表示，未來最重要的「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都將是不可或缺的重要角色，希望台美攜手合作對世界做出更大貢獻。

龔明鑫表示，過去10年發生許多影響經濟的重大發展，例如美中貿易戰、新冠疫情及川普關稅政策等，台灣均展現強大韌性，並逐漸從過去依賴中國市場轉為布局全球；台灣也憑藉在全球晶圓代工與IC封測市場的實力，與美國IC設計公司形成緊密的技術互補與分工。

近年台美貿易夥伴關係持續增加，龔明鑫指出，從2020年至2024年，台灣對美投資年均增長率達36%，目前台灣廠商在美國已形成跨州的半導體與資通訊產業聚落，涵蓋加州、亞利桑那州及德州等地。近期台美簽署台美投資合作備忘錄（MOU）及舉行台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），奠定雙方政府合作的新里程碑。展望未來，在「非紅供應鏈」的趨勢發展下，台美在次世代通訊、低軌衛星、無人機、關鍵礦物及生物科技等重要供應鏈領域將全面合作。

龔明鑫同日也與全國國際貿易委員會（NFTC）、美國半導體產業協會（SIA）、美光、台積電、西屋電氣企業等近20家華府重要商會、產業協會及科技企業代表舉行閉門會談。經濟部轉述，與會代表高度肯定美台日前簽訂矽盛世（Pax Silica）共同宣言，認爲台灣是美國在構建安全、繁榮及創新驅動之半導體/AI供應鍵不可或缺的夥伴。

經濟部表示，龔明鑫此行也向美國參議員說明台美簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）對促進雙方企業投資的重要性，希望美國國會支持儘速完成立法。