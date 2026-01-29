證交所「創新板 3.0」當沖交易熱 林修銘：下一步將打造創新板生態系

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所董事長林修銘（右）、富田電機董事長張金峰（左）今日出席富田電機創新板掛牌交易記者會，富田也是「創新板3.0」改革措施正式全面上路後，首家掛牌企業，對證交所具備指標性意義。記者黃彥宏／攝影
臺灣證券交易所董事長林修銘於29日宣布，「創新板3.0」改革措施已正式全面上路。林修銘強調，此次升級最大的意義在於將創新板的交易制度與發行條件，幾乎全面對標上市櫃一般板，為台灣新創企業營造更友善、更具流動性的資本市場環境，目標將台灣創新板打造為「亞洲版Nasdaq」。

林修銘指出，自去年11月開放創新板股票當日沖銷交易以來，市場流動性已有顯著改善。根據證交所觀察，開放當沖交易後有2大提升：一、當沖參與度：平均當沖比率約增加15％。二、成交量成長：創新板個股平均成交量增長32％，部分熱門標的成交量甚至一度提升80％以上。

林修銘認為，流動性的注入對於新創企業至關重要。透過當沖制度與投資人門檻的逐步放寬，創新板已從過去的「高冷」形象轉變為「與一般板無異」的交易環境，這對吸引優質企業掛牌具有極大誘因。

為了讓投資人更深入了解具備前瞻性的新創產業，證交所同步啟動「創新板生態系（Ecosystem）」建構計畫，方向如下：一、持續提升資訊透明度：證交所正積極與兩家具智庫性質的研究機構簽約合作，針對創新板公司及前瞻產業（如AI、半導體、智慧醫療）發布深度產業報導與分析，幫助投資人克服「新興產業難懂」的痛點。

二、強化鼓勵造市與機構參與：證交所將持續獎勵證券商投入造市，並隨著主管機關放寬被動式指數投資創新板的比例，預期未來將有更多主、被動式ETF與基金將創新板納入投資組合。

林修銘透露，2026年申請創新板掛牌的總家數可望超過15家、上看20家，證交所也持續進軍海外引資，今年可望有2家海外公司回台掛牌。這些創新產業主要聚焦於四大領域：AI與半導體、智慧醫療、國防航空、綠能環境。

此外，證交所將於今年3月啟動大規模海外招商引資，預計前往美東、美西進行路演（Roadshow）。林修銘表示，美西行程重點在於推廣「亞洲創新投資平台」的概念，許多與台灣供應鏈緊密連結的美國公司，對回台掛牌表達了濃厚興趣。

針對市場詢問是否有「創新板4.0」，林修銘表示，創新板會隨著市場需求不斷進化。目前的3.0版本已大幅減輕企業掛牌後的負擔（如調降保薦期、放寬審議門檻等），未來重點將放在「聚落效應」的形成。

林修銘信心十足表示，創新板目標不只看IPO的家數，更看重公司的技術含金量。隨著交易環境變友善、產業分析資訊透明化，台灣創新板將成為國際資本市場中，代表新興產業價值的關鍵板塊。

創新板 資本市場

