印度股市有望先蹲後跳 2026年迎轉機

2026開年，儘管印度股市受到地緣政治與外資出走雙重壓力，表現相對疲弱。滙豐投信認為，在強勁的總體經濟基本面支撐，以及穩定的內資資金助攻與政策紅利等多重利多因素加持下，印度股市的轉機也在醞釀中，預料「估值重估」將帶來布局機會，建議投資人持續分批進場佈局，參與長期基本面強健的印度股市投資契機。

回顧2025年印度股市表現，MSCI印度指數僅上漲4.2%，其主要壓力來自盧比走貶、印美貿易協議遲滯，加上 AI 主題投資參與度不足下，印度股市估值重新調整表現相對落後。但在國內機構投資的定期定額資金創高帶動下，其全年淨流入仍高達903億美元，成為安定市場最重要的關鍵力量。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，儘管開局艱難，滙豐投信觀察到印度投資環境出現多項改善訊號，對印度市場2026年的投資展望抱持審慎樂觀的態度。首先是估值回歸合理區間，經過近期的修正，印度大盤的本益比已從過往的「極度昂貴」回落至長期平均水準，為長線資金提供絕佳切入時點。

再者是利空出盡的預期，市場持續關注美國最高法院對川普關稅合法性的裁決。如果裁決不利於關稅實施，或印度與美國的貿易談判在2026年初達成協議，這將有利於成為推動印股「報復性反彈」的最強催化劑。由於印度的國內機構與一般投資人透過定期定額入市的資金規模依然穩健，為股市提供了強大的「緩衝墊」。加上印度政府近期推行的GST 2.0（商品與服務稅改革）針對汽車、水泥、保險等多個產業減稅，預計將在2026年釋放消費動能，提振企業獲利。

顏誌緯強調，從中長期結構來看，印度持續受惠於人口紅利、人均所得提升、供應鏈多元化推動製造業投資，與過去數年改革政策逐步發酵，及企業與銀行資產負債表的改善等，皆為經濟提供更穩固的基礎。