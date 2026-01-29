快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

股債波動加劇 群益投顧：三大主軸是主因

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布2月財富管理月報指出，2026年全球延續高度不確定，投資環境變得愈加複雜。其中，全球分化、美國貨幣政策與川普TACO等趨勢是牽動股債走勢的三大主軸。

首先，全球經濟正從過去高度依賴全球化與供應鏈整合的「同步化」模式，逐漸轉向「分化」與「自主」的發展趨勢。其中，美國對中國大陸等多國加徵高額關稅，開啟所謂的「貿易戰」，不僅打破全球自由貿易的默契，也迫使企業重新思考供應鏈布局，減少對特定國家的依賴。

這種政策導致各國更加重視經濟自主性，例如推動製造業回流、本地化生產、科技供應鏈自主化等現象，加速全球經濟結構轉變。這對短線股市可能有刺激作用，特別是軍工與基礎建設類股。川普的政策促使多國採取類似保護性措施，強化本國利益優先。這種「各自為政」的趨勢，已成為當代全球經濟的一大特徵，也為未來的跨國貿易與投資環境帶來更多不確定性與挑戰。

其次，聯準會的貨幣政策走向是未來半年市場最關注的焦點之一。通膨數據雖然已從高峰回落，但核心通膨仍具黏性，偏高的物價與就業疲弱使美國貨幣政策捉摸不定，聯準會仍強調「依數據調整政策」的立場，保持彈性與空間。在此氛圍下，投資人對利率走勢的預期將直接影響科技股與高估值成長股的表現，股市波動性勢必升高。

2026年美國期中大選開跑、美國國內政治分裂加劇，這些因素都可能引發金融市場的震盪與避險情緒升溫。確保美國共和黨在期中大選的勝利，預期川普「TACO效應」延續，或可能進行消費者稅務減免、放寬金融監管，這對短期金融市場是利多。然而中長期來看，川普政策也帶來高度不確定性，包含與大陸及其他貿易夥伴的緊張升溫、對聯準會干預的可能性增加，將使全球金融市場波動加劇。

全球股市在2026年將處於各種風險交織的敏感時期。資金預期將持續流向具現金流穩定、抗通膨能力強的企業與產業，同時避開政策不確定性高與地緣政治風險大的市場。避險資產如黃金或部分高息防禦型資產也可能受到青睞。投資人應密切關注美國政局演變、聯準會動向與全球主要經濟體的政策走勢。未來數月內，全球股市將不只是反映企業獲利，而是更深層地映照出川普政治與貨幣政策間的博弈。在這樣的局勢下，謹慎與機動將成為投資人致勝的關鍵。

美國 川普

延伸閱讀

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

移民執法致死案發酵 官員停職、川普再批市長不合作

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

從黑粉變鐵粉：妮姬米娜現身華府 力挺「川普帳戶」

相關新聞

龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，...

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome...

AI新時代／台灣再生醫療產業化 能否成下一座護國神山

2024年春天，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會（GPU Technology Conference）上提及「數位生物學（Digital Biology）將是下一個驚人的大產業」。同年6月，立法院三讀通過台灣的「再生醫療雙法」:《再生醫療法》和《再生醫療製劑條例》兩部法律。並於今年1月1日施行，取代過去的行政命令，建立起完整規範體系，黃仁勳那句話正逐漸化為真實的產線、臨床數據，並引起資本市場騷動。 如果說過去30年，台灣的經濟奇蹟建立在「矽（Silicon）」元素之上，未來30年，台灣的命運極可能與構成生命的基礎單元之一「碳（Carbon）」元素深度連結。這是一場「矽碳合流」的工業革命，其核心戰場正是「再生醫療」。

人民幣會繼續升值？對台灣有什麼影響？專訪前財政部部長劉憶如

人民幣為什麼開始升值？包括台幣在內的亞洲貨幣，未來也要跟著升值了嗎？

台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合...

關稅衝擊 三三會喊減稅

台美關稅談判底定，三三會副理事長、台聚集團董座吳亦圭昨（28）日表示，關稅仍對中小型出口業者、農業、汽車及傳統製造業帶來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。