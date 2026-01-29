股債波動加劇 群益投顧：三大主軸是主因

群益投顧發布2月財富管理月報指出，2026年全球延續高度不確定，投資環境變得愈加複雜。其中，全球分化、美國貨幣政策與川普TACO等趨勢是牽動股債走勢的三大主軸。

首先，全球經濟正從過去高度依賴全球化與供應鏈整合的「同步化」模式，逐漸轉向「分化」與「自主」的發展趨勢。其中，美國對中國大陸等多國加徵高額關稅，開啟所謂的「貿易戰」，不僅打破全球自由貿易的默契，也迫使企業重新思考供應鏈布局，減少對特定國家的依賴。

這種政策導致各國更加重視經濟自主性，例如推動製造業回流、本地化生產、科技供應鏈自主化等現象，加速全球經濟結構轉變。這對短線股市可能有刺激作用，特別是軍工與基礎建設類股。川普的政策促使多國採取類似保護性措施，強化本國利益優先。這種「各自為政」的趨勢，已成為當代全球經濟的一大特徵，也為未來的跨國貿易與投資環境帶來更多不確定性與挑戰。

其次，聯準會的貨幣政策走向是未來半年市場最關注的焦點之一。通膨數據雖然已從高峰回落，但核心通膨仍具黏性，偏高的物價與就業疲弱使美國貨幣政策捉摸不定，聯準會仍強調「依數據調整政策」的立場，保持彈性與空間。在此氛圍下，投資人對利率走勢的預期將直接影響科技股與高估值成長股的表現，股市波動性勢必升高。

2026年美國期中大選開跑、美國國內政治分裂加劇，這些因素都可能引發金融市場的震盪與避險情緒升溫。確保美國共和黨在期中大選的勝利，預期川普「TACO效應」延續，或可能進行消費者稅務減免、放寬金融監管，這對短期金融市場是利多。然而中長期來看，川普政策也帶來高度不確定性，包含與大陸及其他貿易夥伴的緊張升溫、對聯準會干預的可能性增加，將使全球金融市場波動加劇。

全球股市在2026年將處於各種風險交織的敏感時期。資金預期將持續流向具現金流穩定、抗通膨能力強的企業與產業，同時避開政策不確定性高與地緣政治風險大的市場。避險資產如黃金或部分高息防禦型資產也可能受到青睞。投資人應密切關注美國政局演變、聯準會動向與全球主要經濟體的政策走勢。未來數月內，全球股市將不只是反映企業獲利，而是更深層地映照出川普政治與貨幣政策間的博弈。在這樣的局勢下，謹慎與機動將成為投資人致勝的關鍵。