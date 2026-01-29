滙豐：新一波貿易重心正在轉移 全球押寶歐洲、亞洲深耕東協

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著關稅情勢逐漸明朗，新的貿易版圖浮現！滙豐銀行表示，亞洲企業在制定貿易策略時更著重區內市場。在亞洲受訪企業中，41%計劃增加對東南亞的依賴；而相較全球企業的調查，有40%受訪者計劃加深與歐洲區域的關係。

根據滙豐最新發布的Global Trade Pulse貿易調查報告，超過三分之二(68%)的亞洲企業表示貿易政策影響較六個月前轉趨明朗，而超過四分之三(76%)的企業認為更清楚理解近期的貿易政策變化，顯示亞洲企業正展現強勁的調適韌性並邁向穩定，全新的貿易格局亦正加速成型。

比較亞洲企業和全球企業的布局偏好，在亞洲受訪企業中，41%計劃增加對東南亞的依賴，34%有意加深與東亞和北亞的關係，29%計劃加強與南亞的貿易往來。另外，三成亞洲企業計劃加強與歐洲合作。

相較之下，針對全球企業的調查，歐洲是企業的首選目的地，有40%受訪者計劃加深與歐洲區域的關係，其次是東南亞的36%，而東亞和北亞、北美則均為32%。

東南亞

