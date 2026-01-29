快訊

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聯準會主席鮑爾擋住壓力不降息，外界認為是維持聯準會獨立性的表現。（路透）
聯準會主席鮑爾擋住壓力不降息，外界認為是維持聯準會獨立性的表現。（路透）

美國聯準會（Fed）最新利率決策出爐，在先前連續三次降息後，決定按兵不動，維持政策利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後重申，當前通膨尚未完全回到目標區間，加上經濟與就業表現仍具韌性，有必要讓政策效果再多觀察一段時間。

不過，這次決策的政治意涵同樣受到高度關注。外界普遍認為，前總統川普近期多次公開呼籲聯準會加速降息，對鮑爾形成明顯壓力，而此次利率按兵不動，被視為鮑爾成功守住聯準會的政策自主與制度防線。

出身央行、現任合作金庫金控首席經濟學家徐千婷認為，聯準會的獨立性是長期制度累積的結果，即便政治人物試圖施壓，市場仍會用實際反應檢驗其專業性。她舉例，先前鮑威爾一度面臨司法層面的質疑，但市場反應相當有限，顯示投資人並未因此動搖對聯準會的基本信任。

徐千婷說，這反而從側面凸顯市場對央行獨立性的高度認可，「如果市場真的認為央行獨立性已被破壞，反應不會這麼小。」

在債市表現上，美國公債周三收盤走弱。指標性的10年期美國公債殖利率上漲2.8個基本點（1個基本點是0.01個百分點），升至4.249%；30年期美債殖利率也上揚2.6個基本點，來到4.86%。市場人士指出，殖利率走升反映投資人對降息時點重新調整預期，在聯準會短期不急於寬鬆的情況下，債市仍將波動整理。

美國聯準會 美國公債 市場

