龔明鑫：投資台灣不危險 向美增購天然氣確保能源供應與多元

台美關稅談判除了談妥台灣輸美產品關稅稅率之外，也達成建立「雙向投資機制」的承諾，不過，國際間始終擔心台灣的地緣政治風險，經濟部長龔明鑫今日表示，「台灣一點都不危險」，從台北到新竹只需100公里路程，就能看到全世界所需要的零組件。同時，龔明鑫也強調向美國採購天然氣的必要性，以確保能源來源多元化，滿足台灣對能源的需求。

龔明鑫前往美國參加第6屆台美經濟繁榮夥伴對話EPPD會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，台北時間28日晚間11時，應邀至美國智庫「Atlantic Council 」進行專題演講，並參加大西洋理事會（Atlantic Council）座談會。

龔明鑫指出，雖然外面有聲音認為台灣地緣政治風險高，但實務上如思科（Cisco）等美商投資台灣並未退縮，反而持續加碼；日前他拜會美阿拉斯加參議員蘇利文（Dan Sullivan），蘇利文告訴他，1996年他是陸戰隊成員，當中國在軍事演習時，他就在航空母艦上，從那時候他就支持台灣，現在仍然支持台灣，他也不擔心台灣有地緣政治的風險。

不過，美商對於台灣能源穩定性長期存疑，美國商會白皮書也多次提出「台灣缺電」的警告，核能除役與再生能源進度落後等疑慮，已成外資首要關切議題，也是此次大西洋理事會座談討論焦點之一。

龔明鑫表示，能源一直是經濟發展及人類生存很重要的關鍵，尤其是未來還會更重要，因為AI可能需要大量的能源，能源有兩大訴求，一是能源要足以支撐AI發展，二是能源供應的安全與韌性，台灣必須確保兩大問題都能獲得滿足，這也是台灣要增加向美國採購天然氣原因，包括來自美國本土以及未來來自阿拉斯加的天然氣。

台灣目前發電占比以天然氣最高，龔明鑫指出，未來若有科技上的進展，例如氫能或其他能源，只要是符合安全或乾淨原則的能源，台灣都會非常積極地選擇。