台灣加入綠色無人機計畫 成美國以外唯一認證據點

中央社／ 華盛頓28日專電

台灣工研院加入美國無人機產業協會的「綠色無人機系統」計畫，成為認證資安的評估機構。美國國務院次卿海柏格今天指出，這使台灣成為美國以外唯一的認證據點，確保台灣製的無人系統符合最高級別的安全標準。

美國無人機產業協會（AUVSI）今天發布新聞稿指出，台灣工業技術研究與AUVSI昨天於華府簽署「綠色無人機系統」（Green UAS）授權評鑑及服務協議契約，使工研院成為聚焦網路安全測試的認證評估機構，從而擴大在台灣的滲透測試和技術網路評估支援。

AUVSI的規模全球最大，會員來自全球60多個國家，提供平台促進會員技術交流合作。滲透測試（Penetration Testing）是指，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。

AUVSI指出，與工研院簽署合作協議的時間點，落在台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）前夕。凸顯產業界和政府於強化盟友供應鏈、促進安全技術發展和擴大可信賴的製造夥伴關係方面日益強化的合作。

在「綠色無人機系統」架構下，供應鏈審查和與「國防授權法」（NDAA）相關的合規性認定將繼續由AUVSI負責並在美國執行。工研院專職網路安全測試和技術評估。

AUVSI表示，「綠色無人機系統」在美國認證評估機構所需的監督和品質保證要求，也同樣適用於工研院，以確保整個計畫的嚴謹性和完整性。

工研院發言人指出，對工研院而言，這項合作不僅是一紙協議，更是責任。近年來，無人機的發展已不再只是技術或性能的競爭，而是涉及系統安全、供應鏈可信度與整體治理能力的綜合性議題。

工研院發言人表示，AUVSI長期致力於建立具國際公信力的制度性架構，而工研院在此架構下，承擔推動台灣專業評估服務的角色，協助產業以系統化的方式對接國際法規要求。

透過這次合作，AUVSI和工研院將克服工程團隊面臨的時區和語言障礙，及降低企業尋求可信任技術驗證的成本、時間和物流障礙等。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）下午於社群平台X推文表示，如今「綠色無人機系統」認證程序擴展至台灣，使台灣成為美國以外唯一的認證據點，確保台灣製造的無人航空系統符合最高等級的資安、安全與供應鏈完整性標準。

根據AUVSI的新聞稿，雙邊簽署合作協議時，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）也到場見證，並提到AIT的出席凸顯美台雙方對於強化可信、安全且具韌性的科技供應鏈合作的戰略重要性。

