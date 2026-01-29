台灣無人機非紅供應鏈下一步 龔明鑫：建立國際相互認證

經濟部長龔明參加美國大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時表示，台灣無人機產業在短短1年的時間內，快速建立完整供應鏈，並已成為全球「非紅供應鏈」的重要關鍵力量，展現台灣製造與供應鏈高度韌性的獨特優勢；同時呼籲台美雙方可針對無人機通信需求建構互相認證機制。

龔明鑫前往美國參加第6屆台美經濟繁榮夥伴對話EPPD會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，台北時間28日晚間11時，應邀至美國智庫「Atlantic Council 」進行專題演講，並參加大西洋理事會（Atlantic Council）座談會。

龔明鑫指出，雖然台灣無人機產業起步較晚，且市場一度由中國大疆（DJI）等企業占據，但在全球追求供應鏈安全與去風險化的趨勢下，台灣產業界及政府做出快速回應，目前台灣無人機聯盟已匯集超過200家廠商，從零組件、工業公司到系統集成端全面投入，短短1年時間出口額便突破1億美元。台灣無人機第一大出口國為波蘭。

龔明鑫表示，政府在無人機產業上扮演的角色包括提供科研成果及搭建平台，讓200多家供應鏈廠商可以國歐美領先業者合作。台灣本身在國防上也有無人機的需求，民間也有無人機的商業用途，政府會釋出訂單給廠商，讓廠商因為拿到政府訂單可以進行實驗性的發展，在此基礎上，產業就可以跟新的買家對接新的訂單。

龔明鑫特別提到，無人機產品的相互國際認證機制很重要，因為無人機有通信需求，需要做一些認證，如果台灣與美國，不論是政府之間還是透過民間組織，若能達成互相認證的機制，有助於無人機產業發展更快速發展。