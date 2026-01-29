董瑞斌：信保機制不會排擠其他融資 喊話民營銀加入

台美關稅談判底定，各界對於政府信用保證額度最高兩千五百億美元，仍有不少疑慮，立委李坤城、林思銘廿八日關切，公股行庫是否參與以及是否會排擠其他國內企業融資。兆豐金董事長、銀行公會理事長董瑞斌表示，由於赴美投資企業是所有銀行業的客戶，希望民營銀行也一起加入。

財政部長莊翠雲、八大公股行庫昨赴立法院財委會進行專題報告，席間，立委也對信保基金提出質詢。莊翠雲表示，信保基金成立及出資，目前由國發會專案規畫當中，除了國發基金、公股行庫之外，也會邀請民營銀行一起來加入。

台灣金董事長凌忠嫄指出，像是中小企業信保基金是針對規模較小的中小企業，目前由國發會專案所規畫的是由國家融資信用保證機制，是針對較大型的企業；兆豐金控董事長董瑞斌也表示，出資規畫目前還沒有細部規畫，不過，可以分年、分期，而且是所有銀行業，他表示，公股行庫可以先出資、「但我們不會是唯一出資」，民營銀行也要進來，因為所有的產業融資是所有銀行業的事情。

另外，林思銘也質疑，今年度公股行庫預算已經編列，是否會因加入信用保證計畫，而影響其他國內企業融資的需求，或是排擠國人購屋的房貸需求？

董瑞斌表示，不會影響，有很多種方式來因應，例如增資、發債、吸收存款等，他也強調，因為對美國投資是所有ICT產業共同投資，這些產業是所有銀行業的客戶，不應該只由官股行庫來做，官股行庫可以先做，但也希望民營銀行也必須加入。

土地銀行董事長何英明則說，若國家融資信用保證機制需要土銀參與的話，將比照中小信保基金，若當年度預算不足的部分，會以補辦預算方式來增加這一筆支出；第一金控董事長邱月琴也說，第一金控這幾年因為盈餘增加，資本適足率有所提升，遠超過法定標準，有足夠空間來因應，不會排擠到其他企業融資。

台美關稅底定，但三三會副理事長、台聚集團董座吳亦圭仍憂心，關稅將對中小型出口業者、農業、汽車及傳統製造業帶來壓力，擔憂美方要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，將衝擊相關產業。

三三會建請政府強化產業因應能力，提供完善產業支持，向上述業者提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金，並協助企業布局美國以外的多元市場。

工總亦於日前指出，關稅談判塵埃落定後，政府及產業界需進一步面對產業失衡、供應鏈結構重組問題。工總指出，由於我國出口結構中，仍有相當比率集中於中小企業，若供應鏈調整速度過快、訂單轉移過於集中，恐衝擊產業生態系與就業穩定。