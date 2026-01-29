關稅衝擊 三三會喊減稅

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台美關稅談判底定，三三會副理事長、台聚（1304）集團董座吳亦圭昨（28）日表示，關稅仍對中小型出口業者、農業、汽車及傳統製造業帶來壓力，擔憂美方要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，將衝擊相關產業。

三三會昨日舉行元月例會，建請政府強化產業因應能力，提供完善產業支持，向受關稅衝擊業者提供稅負減免、轉型補助及技術升級資金，並協助企業布局美國以外的多元市場。

吳亦圭表示，美方若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，相關業者將面臨強烈競爭。呼籲政府應積極推動完善產業支持與透明機制，避免對弱勢產業與勞動者產生影響。

吳亦圭表示，對於可能受衝擊產業，三三會建議政府應落實「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、零組件，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金。

針對中小企業海外多元布局與轉型，三三會也建議政府，應設立專項基金，以支持供應鏈中小企業推動數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。

關稅 美國 中小企業

