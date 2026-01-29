台美經濟對話簽「矽盛世宣言」 賴總統今日接見美光總裁

經濟部昨（28）日表示，台美雙方已完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，並簽署矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明，達七大共識，包括合作無人機、AI供應鏈，同意探索在菲律賓、拉丁美洲等優先區域合作計畫，並儘速解決雙重課稅問題。

另外賴清德總統今日將接見美光科技總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）。美光科技是投資台灣最多的外商，梅羅塔幾乎每年都會來台，外界關注，在台美完成關稅談判，承諾擴大雙向投資之際，美光是否會有進一步投資承諾，或與台鏈有更進一步合作。

此次EPPD是美國總統川普上任後首次舉行，台灣由經濟部長龔明鑫率團參與，27日與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿海柏格（Jacob Helberg）完成第六屆EPPD會議。

經濟部表示，此次是自2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談，雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈重要性，並達成七項共識。

第一，確保AI供應鏈安全。促進台美企業在AI科技及先進機器人夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型應用，及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

第二是數位基礎建設。透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作。

第三，強化關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。

第四是無人機供應鏈。研議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。工研院會前與美國無人機產業協會簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，大幅提升進入國際市場能力，對台灣無人機產業是關鍵里程碑。

第五，台美將共同推進AI人才技術發展和培育工作。第六，台美將在第三國合作，探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫之整備程度。

第七是雙邊經濟合作。雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。