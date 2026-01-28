快訊

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

會展經濟+購物節雙引擎助攻！台中去年第4季5經濟指標6都奪魁

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
在台中國際會展中心登場的台中百工百業博覽會4日展期促成近5億元消費。記者黃仲裕／攝影
在台中國際會展中心登場的台中百工百業博覽會4日展期促成近5億元消費。記者黃仲裕／攝影

台中市經發局說，根據經濟部公布的去年第4季統計資料顯示，六都8項主要經濟指標中，台中市在商業登記家數、資本額、資本額成長率、公司登記家數、資本額成長率等5項經濟指標勇奪六都第一。2021年第2季以來，台中連19季蟬聯至少4項指標冠軍，展現產業結構穩健、投資動能持續升溫的城市經濟實力。

經發局長張峯源說明，去年第4季相較去年同期，台中公司登記家數增加3163家，公司登記資本額成長率達7.16%；台中商業登記家數增加3115家，資本額成長9.12億元，成長率達3.52%。

張峯源分析，去年雖受對等關稅影響，但在AI需求強勁帶動下，推升高精密設備需求。台積電持續深化台中布局，在中科興建4座1.4奈米先進製程新廠去年10月動工，投資金額高達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產、2028年下半年量產，帶動供應鏈企業擴大投資。

經發局指出，多家企業持續加碼投資台中，包括半導體關鍵製程治具耗材供應商「銘金科技」在外埔投資逾9.5億元擴建新廠與產線；「寶嘉誠工業」因應工具機與AI產業轉型，斥資7億元在烏日廠區新增智慧化產線。至今年1月，經濟部投資台灣三大方案，台中累計354家投資案持續蟬聯全台第一。

經發局說明，會展經濟、台中購物節為帶動台中經濟成長的重要雙引擎，台中國際會展中心去年10月試營運以來，已舉辦三檔大型展覽，累計突破24萬人次，其中「百工百業博覽會」促成近5億元消費佳績；2025台中購物節再創新高，此屆登錄金額達374億元，較上屆成長逾20億元，平均每日登錄金額超過6億元，持續蟬聯全國第一，帶動全台經濟產值約760億元。

台中去年第4季在公司商業登記家數、資本額成長率等5項經濟指標，勇奪六都第一。圖／台中市政府提供
台中去年第4季在公司商業登記家數、資本額成長率等5項經濟指標，勇奪六都第一。圖／台中市政府提供
2025台中購物節創下374億元登錄金額，帶動全台經濟產值高達760億元。記者趙容萱／攝影
2025台中購物節創下374億元登錄金額，帶動全台經濟產值高達760億元。記者趙容萱／攝影

成長率 台中

延伸閱讀

台中Hi8購物節破90億「傲視全台」 彰化人貢獻力奪冠

義大利以國際會展拚外貿 4、5月分別在美中辦論壇

前6屆都沒中過！台中購物節「千萬好宅」這家店開出 幸運得主曝得獎祕訣

台中購物節「千萬好宅」得主曝！到好市多南屯店消費7457元 爽成幸運兒

相關新聞

土方之亂延燒！台中189基地被迫停工 賴正鎰喊話：清運新制暫緩半年

土方之亂延燒全台。鄉林集團董事長賴正鎰今指出，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點C...

會展經濟+購物節雙引擎助攻！台中去年第4季5經濟指標6都奪魁

台中市經發局說，根據經濟部公布的去年第4季統計資料顯示，六都8項主要經濟指標中，台中市在商業登記家數、資本額、資本額成長...

輝達進駐北士科T17、T18在即 投審會核准NVIDIA投資台灣33億元

經濟部投審會28日核准美商NVIDIA新台幣33億元的投資案，用於認購台灣輝達經典公司增資股份，用於商辦及綜合園區的土地...

資金回流債市 投資級債近一周淨流入91.8億美元居冠

市場消化境內外雜訊，債市多數收跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債...

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

繼台北市都市計畫委員會通過T17、T18成完整基地，以讓輝達（NVIDIA）進駐北士科，經濟部投審會28日通過美商輝達3...

台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿Jacob Helberg於 27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。