會展經濟+購物節雙引擎助攻！台中去年第4季5經濟指標6都奪魁
台中市經發局說，根據經濟部公布的去年第4季統計資料顯示，六都8項主要經濟指標中，台中市在商業登記家數、資本額、資本額成長率、公司登記家數、資本額成長率等5項經濟指標勇奪六都第一。2021年第2季以來，台中連19季蟬聯至少4項指標冠軍，展現產業結構穩健、投資動能持續升溫的城市經濟實力。
經發局長張峯源說明，去年第4季相較去年同期，台中公司登記家數增加3163家，公司登記資本額成長率達7.16%；台中商業登記家數增加3115家，資本額成長9.12億元，成長率達3.52%。
張峯源分析，去年雖受對等關稅影響，但在AI需求強勁帶動下，推升高精密設備需求。台積電持續深化台中布局，在中科興建4座1.4奈米先進製程新廠去年10月動工，投資金額高達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產、2028年下半年量產，帶動供應鏈企業擴大投資。
經發局指出，多家企業持續加碼投資台中，包括半導體關鍵製程治具耗材供應商「銘金科技」在外埔投資逾9.5億元擴建新廠與產線；「寶嘉誠工業」因應工具機與AI產業轉型，斥資7億元在烏日廠區新增智慧化產線。至今年1月，經濟部投資台灣三大方案，台中累計354家投資案持續蟬聯全台第一。
經發局說明，會展經濟、台中購物節為帶動台中經濟成長的重要雙引擎，台中國際會展中心去年10月試營運以來，已舉辦三檔大型展覽，累計突破24萬人次，其中「百工百業博覽會」促成近5億元消費佳績；2025台中購物節再創新高，此屆登錄金額達374億元，較上屆成長逾20億元，平均每日登錄金額超過6億元，持續蟬聯全國第一，帶動全台經濟產值約760億元。
