快訊

空拍機投毒害動物暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

李逸洋赴日本奈米科技盛會 台灣主題館展研發實力

中央社／ 東京28日專電

全球奈米科技領域年度盛會「國際奈米科技綜合展與技術會議」今天在東京盛大揭幕。台灣今年持續設立「台灣主題館」，展現在奈米材料與應用技術的研發實力。駐日代表李逸洋特別赴會場參觀台灣展區，對台日在奈米科技領域的合作前景表達高度期待。

駐日代表處發布新聞稿表示，本屆台灣主題館由國家科學及技術委員會支持，已是第22年參展，由中央研究院物理研究所副研究員莊天明擔任參展計畫主持人，集結產、學、研等16個單位，展出橫跨「奈米生醫」、「奈米檢測與儀器設備」、「奈米材料及其應用」，以及「能源與環境」等四大領域、共18項研發成果。

在產業應用方面，台茂寬騰生技股份有限公司首度跨海參展，以核心技術「奈米碳酸鈣」成為展區亮點之一。李逸洋於展覽首日參觀台茂展位，由副總經理林岳毅導覽，詳細說明該公司如何將奈米技術應用於化學工業與永續農業，並透過回收石灰爐產生的二氧化碳，建構低排放循環系統，將工業排放物轉化為高附加價值材料。

台茂這次以「綠色循環：從工廠到田間」為展出核心，透過精準控制pH值與溫度，使氫氧化鈣與回收的二氧化碳反應，生成均一的奈米碳酸鈣結晶。

該材料可作為表面改質劑，廣泛應用於聚合物、塗料與油墨等化學產業；在農業領域，則進一步開發為液態鈣肥與土壤改良劑，經實證可促進作物發芽、緩解鹽害壓力，協助農業綠色轉型。李逸洋對台茂落實低碳排與農業綠色轉型的成果表示高度肯定。

李逸洋在參觀期間表示，台日關係正處於歷史新高點，雙邊合作已昇華為國家戰略等級的夥伴關係，日本政府在最新的日本成長戰略中，將半導體、量子技術、材料及先端醫療等列為關鍵領域，而奈米技術正是支撐先端科技發展的共同基礎，台灣在奈米製程及材料應用全球領先，與日本深厚的基礎科學研究完美互補。他讚許台灣團隊對科技外交的貢獻，強調這次參展不僅是技術交流，更是共同落實台日科研合作的具體展現。

李逸洋並強調，台日雙方共享民主、自由與法治價值，奈米技術是國防、資安及通訊的核心，與持有相同民主價值的夥伴合作，才能確保關鍵技術不被濫用，在當前全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣將持續扮演全球「最值得信賴的合作夥伴」，與日本共同守護民主陣營的技術領先地位。

李逸洋

延伸閱讀

超乎想像…日本皇室早期歷史 人倫關係太震撼

強烈寒氣流入…日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

不是DEI導致倒閉？日本前Ubisoft員工稱公司患上「大企業通病」

損失逾5兆日圓...日本經產省統計電玩、角色週邊盜版災情持續擴大

相關新聞

土方之亂延燒！台中189基地被迫停工 賴正鎰喊話：清運新制暫緩半年

土方之亂延燒全台。鄉林集團董事長賴正鎰今指出，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點C...

輝達進駐北士科T17、T18在即 投審會核准NVIDIA投資台灣33億元

經濟部投審會28日核准美商NVIDIA新台幣33億元的投資案，用於認購台灣輝達經典公司增資股份，用於商辦及綜合園區的土地...

資金回流債市 投資級債近一周淨流入91.8億美元居冠

市場消化境內外雜訊，債市多數收跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債...

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

繼台北市都市計畫委員會通過T17、T18成完整基地，以讓輝達（NVIDIA）進駐北士科，經濟部投審會28日通過美商輝達3...

台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿Jacob Helberg於 27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，雙...

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。