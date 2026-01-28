投資台灣三大方案 累計金額2.6兆元

投資台灣三大方案進入2.0時代，目標鎖定鼓勵企業人工智慧（AI）轉型投資，建構五大信賴供應鏈，經濟部表示，114年度已掌握25家外商來台投資案，預估投資金額1602億元，並與其中11家代表性廠商簽署投資意向書（LOI），投資領域涵蓋先進材料、電力系統解決方案、半導體、AI、循環永續及民生服務等，簽署投資意向書後，達成率有9成之多。

經濟部提供代表性外商投資案例，韓商高美可將在台建廠及設立研發中心，支援台灣半導體廠商在精密設備零件製造與再生的需求；全球智慧電源管理公司美商伊頓（Eaton）因應AI產業電力需求，擴充高階不斷電系統與電源模組在台產能。

全球水處理與循環解決方案領導商美商藝康（Ecolab）在台設立首座研發設計中心；全球最大玻璃基板製造商美商康寧（Corning）因應半導體玻璃與光纖需求，持續擴增在台規模。

比利時跨國化學公司比利時蘇威（Solvay）擴充先進化學品產能；全球供應特殊玻璃纖維的領導商日東紡集團子公司福隆玻璃纖維。另外，AI晶片新創Tenstorrent、歐洲共享移動服務平台Bolt，以及日本知名餐飲品牌物語集團首度來台投資，展現台灣多元產業投資環境。

投資三大方案ICT相關產業代表性案件，力成二案投資443億元於新竹設置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線；晶兆成二案加碼投資擴充產能從事高自動化晶圓測試，投資金額達245億元；瑞儀投資133億元興建研發中心與半導體等級無塵室廠房；昇陽四案投資56億元增設全自動產線及倉儲系統。

其他產業案例包括台塑眾樹投資49億元提供AI能源決策系統強化電力服務的穩定性及效率；中鋼碳素投資16億元於屏南工業區興建研發大樓、先進碳材料廠及等方性石墨廠；成偉二案投資10億元將產線導入AI智能化網路雲端監控系統；久資投資7億元於桃園科技工業園區及觀音工業區廠，增設高效蒸餾純化系統。眾多指標性案件，進一步強化台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

經濟部表示，自108年推動「投資台灣三大方案」，截至115年1月23日方案累計通過1712家企業，總投資金額2兆6218億元，創造超過16萬4553個就業機會，投資台灣三大方案延長至116年，擴大適用全球台商及外資，聚焦五大信賴產業及國家重點發展領域，目標是再吸引1.2兆元投資，增加8萬個本國就業機會。