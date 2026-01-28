櫃買中心響應國發會 點燃台灣創新火種

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
國家發展委員會主任委員葉俊顯（右三）、創投公會理事長邱德成（左二）、櫃買中心董事長簡立忠（右二）及入選團隊交流茶敘與會貴賓合影留念。圖／櫃買中心提供
國發會與創投公會於2025年8月底啟動台灣規模最大、跨域最廣的國家級創業支持行動：「創業綻放—創業大聯盟競賽」，針對「六都」與「非六都」均衡選拔出100組潛力新創，展現政府推動區域發展與產業轉級的決心，並於今年1月28日假台大醫院國際會議中心邀請通過書面審查的入選團隊進行交流，會中並安排國發基金創業天使方案、國發會地方創生推動辦公室、櫃買中心創櫃板代表提供諮詢，協助團隊瞭解後續可運用之政策輔導資源。

櫃買中心簡立忠董事長表示，櫃買中心自成立以來，始終秉持「扶植中小微企業、壯大資本市場根基」的使命，長期深耕扶植新創企業，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次市場架構，協助新創企業在不同階段逐步健全制度、提升能見度與募資能力。為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，於去年正式啟動「創櫃板Plus」新制，積極為資本市場蓄積未來的成長動能；而創櫃板作為資本市場入口平台，成立11年來，協助企業逐步累積能見度、制度健全度與募資媒合力度，截至目前已成功協助34家公司轉為公開發行，31家登錄興櫃，八家完成股票掛牌，致力於成為中小微創新企業最堅強的後盾，幫助企業在市場中脫穎而出，從「隱形冠軍「成為「明日之星」。

近期台美拍板確立的「15%關稅大原則」下，不僅穩定了我國出口的外部環境，更為台灣企業在北美市場注入了強勁的正向動能。15%的封頂關稅且不疊加最惠國稅率，讓我國的精密機械、工具機及汽車零配件等傳統產業，成功與日、韓、歐盟站在同一起跑線，此外，台灣成為全球首個取得美國232條款最惠待遇的國家。透過精密的豁免機制與「建廠進口優惠」，確保了護國神山與AI供應鏈在國際布局中，依然能維持研發領先與產能彈性。這份最新的協議內容不僅是關稅的減免，更是台灣邁向「經濟共生體」的里程碑，讓台灣創業者能繼續在全球供應鏈中綻放不可取代的創新實力！櫃買中心「創櫃板Plus」新制從多個面向著手推動中小微創新企業進入資本市場，積極輔導企業健全體質及協助創造媒合機會，加速公司茁壯成長。更多創櫃板資訊，詳見官網（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm#sc01）。

