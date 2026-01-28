土方之亂延燒！台中189基地被迫停工 賴正鎰喊話：清運新制暫緩半年

土方之亂延燒全台。鄉林集團董事長賴正鎰今指出，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點C，中央說規畫在台中港設置，但未環評、環差，緩不濟急，台中有189個基地停工中，再拖下去，開挖中基地恐有崩坍的安全風險，將成為壓垮建商的最後一根稻草，建議政府應暫緩新制半年實施。

中央今年元旦起實施營建剩餘土石方清運新制，也就是過去土方管制從A（出土工地）到B（土方資源堆置處理場），運土方的砂石車都加裝GPS追蹤土方流向，今年元旦起，B到C（最終去化地點，如填海等）納入電子聯單管制，也就是從A到B，以及從B到C全流程管理。

賴正鎰今天在中部房地產年度記者會說，營建剩餘土石方清運新制，不僅影響公共工程，建案也因苦無最終去化地點C，無法填寫B到C的電聯單通報，以致無法開挖地下室，被迫停工，這也使雙北土方處理費暴漲3至5倍，中南部甚至漲了5至8倍，推估每個建案成本憑空增加8000萬至2億元，暴增成本最終恐只能轉嫁給消費者，每坪房價被迫調漲3至5萬元。

賴正鎰向政府喊話，雖國土署已提解套方案，但僅是計畫，各縣市政府不一定能跟上中央規畫腳步。以台中為例，目前台中就有189個基地停工中，實在不能再拖延下去，否則將影響開挖中基地的安全，恐怕成為壓垮建商的最後一根稻草。

賴正鎰指出，粗估營建剩餘土石方清運新制「全流向管理」，即從A到B，以及從B到C，要做到完備，推估至少有四至五年，他建議政府應先開放維持原有現狀，整個計畫暫緩半年實施。