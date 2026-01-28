EPPD簽署矽盛世宣言 學者：凸顯台灣半導體戰略地位

美國總統川普上任後，首度召開「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議」，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。學者指出，本次在EPPD架構下納入Pax Silica（矽盛世宣言）合作內容，不僅延續台美既有對話機制，更進一步將台灣在半導體供應鏈中的關鍵角色制度化，使台灣在全球經濟安全與科技供應鏈合作中，取得更明確且穩定的定位。

經濟部指出，第六屆EPPD聚焦七大合作領域，包括AI與先進製造、供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機、高科技人才培育，以及第三地的雙邊或多邊經濟合作，並在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），為後續合作方向定調。

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲指出，Pax Silica倡議是由美國主導的國際科技供應鏈合作框架，涵蓋從上游原材料與關鍵礦物、中游半導體與先進製造，到下游AI應用與基礎設施的完整供應鏈體系，核心目標在於強化全球半導體與AI相關供應鏈的韌性。該倡議已邀請日本、韓國、新加坡、英國、以色列等多國參與，台灣亦於去年12月受邀出席相關峰會，顯示其在全球半導體與AI供應鏈中的關鍵地位。

除了矽盛世宣言外，楊書菲認為，無人機與關鍵礦物供應鏈亦是後續合作中值得關注的重點。她指出，無人機產業成長快速，加上近年各國加速推動「去紅色供應鏈」，台灣已成為多國重要合作對象；至於關鍵礦物，台灣在半導體、通訊與電子製造高度依賴相關原料，加上在電子廢棄物回收與再利用具備產業基礎，未來台灣在關鍵礦物供應鏈與回收體系中，有機會扮演重要角色。

楊書菲強調，EPPD本質上是一個官方且制度化的產業與經貿合作平台，自2020年啟動以來，已成為台美之間重要的經貿對話機制。本次會議看來圍繞AI與半導體供應鏈韌性建構，透過正式宣言與聯合聲明，可望進一步為台美經濟安全合作，奠定更具體的合作方向。