3A級避險資產稀缺 澳洲公債ETF兩大關鍵脫穎而出

野村投信指出，從黃金價格持續創高可明顯看出強勁的避險買盤，然而與過往不同的是，傳統被視為避險工具的美元與美國公債並未發揮明顯保護效果。其背後有三大原因：1.美國主權信用評等下調，近年來美國已被三大信評機構全數從 AAA 下調至 AA+，代表持有美國公債的信用風險相對提高；2.財政赤字持續偏高，2025 年美國財政赤字預估將超過 GDP 的 6%，且目前沒有清晰的改善方案；3.政策不確定性升溫，美國政府近期提出包括格陵蘭在內的議題，引發盟友疑慮，也使投資人對政策連貫性與穩定性更感謹慎。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，對尋求高品質債券的機構投資人與追求穩健收益的投資者而言，「美國公債之外的替代資產」已成為重要課題。美國公債雖仍是全球核心資產，但在風險提升的背景下，各國可能朝向降低美國長天期公債的比重，因此投資組合適度分散已是必要策略。在這股需求驅動下，市場亦出現一項值得關注的新趨勢：澳洲「袋鼠債」發行量自 2023 年起大幅攀升。2023 年，惠譽將美國主權評等調降至 AA+，使得市場普遍認為美國正式失去 AAA 評等。隨後的三年中，袋鼠債發行量連續攀升，甚至較過往區間放量成長近 80%，反映全球投資人對澳幣計價債券的需求強勁。

2025 年，包括世界銀行、印尼政府及部分歐洲與加拿大企業，都相繼赴澳洲發行袋鼠債。張繼文指出，在市場需求強勁的環境下，對發債機構來說，到澳洲發行袋鼠債反而更容易取得融資。究其背後原因，張繼文分析指出，仍與美元與美國公債的吸引力下降有關。面對美國財政與貿易雙赤字持續、政策變動頻繁、甚至影響聯準會獨立性的討論，投資人對美元資產的信心相對保守。根據 Bloomberg 市場預估數據顯示，2026～2027 年澳幣兌美元的走勢預期將維持略強且較為穩定。同時，澳洲政府維持 AAA 主權評等，加上 澳洲 10 年期公債殖利率優於美國，使得澳洲債券成為投資人愈來愈重視的配置標的。

台灣投資人過去慣常透過美國公債 ETF 或高品質公司債 ETF 來追求穩健收益，但在全球利率環境與信用風險變化下，市場對替代資產的關注度正逐步提升。野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）基金經理人劉璁霖指出，以當前全球主要公債市場的信用評等與殖利率表現來看，澳洲公債正展現出與美國公債相匹敵的潛力。劉璁霖說明，雖然部分財政紀律良好的歐洲國家（多為北歐）擁有全球最高的 AAA 主權債信評，但其 10 年期公債殖利率普遍低於 3%，明顯低於美國同年期公債超過 1 個百分點的水準。相較之下，澳洲不僅同樣具備 AAA 評等，其 10 年期公債殖利率更高於美國，在風險與報酬結構上呈現更具吸引力。

劉璁霖表示，澳洲能維持此類結構性優勢，主要來自長期堅守財政紀律、穩健的經濟體質與較均衡的產業結構。穩定的基本面，使澳洲公債在全球市場中逐漸獲得更多資金關注。在投資人持續尋求高品質且具收益潛力的債券標的之際，澳洲公債正在成為市場重新評估的重要選項之一，也推動以澳幣計價的長天期主權債 ETF 成為值得關注的市場新焦點。

台灣投資人過去多以美國長天期公債或高品質公司債 ETF 作為追求穩健收益的主要工具，但市場對多元固定收益資產的需求正快速上升。野村投信推出全台首檔以澳洲公債為核心的 ETF—野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B），為投資人開啟布局澳洲長天期公債的新選項。

劉璁霖指出，澳洲長期維持穩健的財政紀律與清晰的政策框架，並獲得 Fitch、S&P、DBRS、Moody’s 等國際信評機構一致給予 AAA 評級。根據 Austrade 資料，澳洲是全球少數獲得三大機構一致 AAA 評等的國家之一，對國際法人投資人具高度吸引力。展望後市，劉璁霖表示，澳洲政府公債兼具高評等、低違約風險與相對具吸引力的殖利率，目前 10 年期殖利率約 4.78% ，在政策穩定與市場透明度加持下，具備長期投資價值。劉璁霖建議，投資人可依自身風險承受度，將澳洲債券 ETF 納入資產配置，有助降低投組波動。