聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
投審會核准輝達對台33億元投資案。圖／本報系資料照片
經濟部投審會28日核准美商NVIDIA新台幣33億元的投資案，用於認購台灣輝達經典公司增資股份，用於商辦及綜合園區的土地取得與開發，為輝達進駐北士科T17、18基地備妥銀彈，據傳台北市府與NVIDIA最快農曆年前可完成簽約。

經濟部投審會28日召開的第28次會，核准包括NVIDIA在內共7件投資案件，其中僑外投資有2件，合計新台幣48.4億元，主要是NVIDIA的33億元，另外一件是英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED，以對投資事業海盛國際投資公司的貨幣債權新臺幣15億4141萬5000元，認購投資事業增資股份，從事經營一般投資業等業務，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。

對外投資有4件，總金額11億6500萬美元，華碩電腦以5億美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.，從事3C資訊產品的銷售業務。台灣大哥大以9000萬美元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），從事全球影視製作與發行業務。

海精以2億2500萬美元增資巴西FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.，從事電腦及手機製造業務、以3億5000萬美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，再轉增資越南FUKANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，從事電子產品製造及組裝業務。

上市櫃公司投資中國大陸部分，中國信託以4億4540萬人民幣（約6386萬4千美元），受讓大陸地區廈門金美信消費金融有限責任公司股權暨增資，從事經營消費金融相關業務。

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

繼台北市都市計畫委員會通過T17、T18成完整基地，以讓輝達（NVIDIA）進駐北士科，經濟部投審會28日通過美商輝達3...

土方之亂延燒！台中189基地被迫停工 賴正鎰喊話：清運新制暫緩半年

土方之亂延燒全台。鄉林集團董事長賴正鎰今指出，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點C...

輝達進駐北士科T17、T18在即 投審會核准NVIDIA投資台灣33億元

經濟部投審會28日核准美商NVIDIA新台幣33億元的投資案，用於認購台灣輝達經典公司增資股份，用於商辦及綜合園區的土地...

資金回流債市 投資級債近一周淨流入91.8億美元居冠

市場消化境內外雜訊，債市多數收跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債...

台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿Jacob Helberg於 27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，雙...

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

