輝達進駐北士科T17、T18在即 投審會核准NVIDIA投資台灣33億元

經濟部投審會28日核准美商NVIDIA新台幣33億元的投資案，用於認購台灣輝達經典公司增資股份，用於商辦及綜合園區的土地取得與開發，為輝達進駐北士科T17、18基地備妥銀彈，據傳台北市府與NVIDIA最快農曆年前可完成簽約。

經濟部投審會28日召開的第28次會，核准包括NVIDIA在內共7件投資案件，其中僑外投資有2件，合計新台幣48.4億元，主要是NVIDIA的33億元，另外一件是英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED，以對投資事業海盛國際投資公司的貨幣債權新臺幣15億4141萬5000元，認購投資事業增資股份，從事經營一般投資業等業務，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。

對外投資有4件，總金額11億6500萬美元，華碩電腦以5億美元增資新加坡ASUS GLOBAL PTE. LTD.，從事3C資訊產品的銷售業務。台灣大哥大以9000萬美元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION），從事全球影視製作與發行業務。

海精以2億2500萬美元增資巴西FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.，從事電腦及手機製造業務、以3億5000萬美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，再轉增資越南FUKANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，從事電子產品製造及組裝業務。

上市櫃公司投資中國大陸部分，中國信託以4億4540萬人民幣（約6386萬4千美元），受讓大陸地區廈門金美信消費金融有限責任公司股權暨增資，從事經營消費金融相關業務。