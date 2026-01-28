資金回流債市 投資級債近一周淨流入91.8億美元居冠

市場消化境內外雜訊，債市多數收跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以91.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入8.1億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，穩健的經濟數據，加上市場評估潛在聯準會主席人選，日本國債拋售潮也助推美國公債殖利率小幅走升，帶動債市多數下跌，其中政府債券、投資級債表現較弱，新興市場債表現相對強勢。

安聯投信表示，整體來看，受到地緣政治雜音干擾，近期已開發市場債回落資金淨流入放緩；另一方面，風險債表現分化，市場情緒壓抑新興債市川普排除對歐洲徵收新關稅的可能性，美國非投資級債表現出寬慰性的反彈，信用利差大幅下降，逼近全球金融危機以來的最低水平，股市波動升高則讓新興貨幣大幅走升。

在經濟數據方面，安聯投信表示，美國2025年第3季GDP季增年率上修至4.4%；美國11月PCE指數年增2.8%，大致符合市場預期。搭配初領失業救濟金人數僅小幅增加，市場普遍認為聯準會在下一次政策會議中，將維持利率水準不變。

市場擔憂即將到來的選舉可能導致消費稅的削減，從而惡化日本的公共財政狀況，日本40年期國債收益率一度升至4%上方，達到近18年來的高位，美國國債收益率亦受波及上漲。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國非投資等級債目前殖利率仍高於 6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率可望繼續低於歷史平均。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，經歷2025年降息之後，2026年各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨的情況支撐經濟表現，全球多數央行仍將維持寬鬆貨幣政策。