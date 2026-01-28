快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

資金回流債市 投資級債近一周淨流入91.8億美元居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以91.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入8.1億美元。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以91.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入8.1億美元。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

市場消化境內外雜訊，債市多數收跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以91.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入8.1億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，穩健的經濟數據，加上市場評估潛在聯準會主席人選，日本國債拋售潮也助推美國公債殖利率小幅走升，帶動債市多數下跌，其中政府債券、投資級債表現較弱，新興市場債表現相對強勢。

安聯投信表示，整體來看，受到地緣政治雜音干擾，近期已開發市場債回落資金淨流入放緩；另一方面，風險債表現分化，市場情緒壓抑新興債市川普排除對歐洲徵收新關稅的可能性，美國非投資級債表現出寬慰性的反彈，信用利差大幅下降，逼近全球金融危機以來的最低水平，股市波動升高則讓新興貨幣大幅走升。

在經濟數據方面，安聯投信表示，美國2025年第3季GDP季增年率上修至4.4%；美國11月PCE指數年增2.8%，大致符合市場預期。搭配初領失業救濟金人數僅小幅增加，市場普遍認為聯準會在下一次政策會議中，將維持利率水準不變。

市場擔憂即將到來的選舉可能導致消費稅的削減，從而惡化日本的公共財政狀況，日本40年期國債收益率一度升至4%上方，達到近18年來的高位，美國國債收益率亦受波及上漲。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國非投資等級債目前殖利率仍高於 6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率可望繼續低於歷史平均。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，經歷2025年降息之後，2026年各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨的情況支撐經濟表現，全球多數央行仍將維持寬鬆貨幣政策。

策略上，劉珉睿表示，全球經濟放緩，預估仍會呈現軟著陸，企業信用基本面及發行品質俱佳情況下，維持多元配置，布局上將著重高品質債券，適度分配在非投資等級債券部分；另外在新興債券部分，考量近期風險資產出現反彈，新興市場匯率出現升值，基金動態調整當地貨幣債券部位。

債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

美國公債 債券

延伸閱讀

美國伊朗關係緊張…美軍將在中東大規模軍演 航空母艦打擊群已抵達

奧丁丁與香港裕承環球市場結盟 打造美國與亞洲穩定幣跨境結算網路

聯準會預計暫停降息 討論焦點轉向條件與時機

體感-43°C 美國主播魔術師分享奇妙瞬間：廁紙起立+義大利麵半空凍結

相關新聞

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

繼台北市都市計畫委員會通過T17、T18成完整基地，以讓輝達（NVIDIA）進駐北士科，經濟部投審會28日通過美商輝達3...

土方之亂延燒！台中189基地被迫停工 賴正鎰喊話：清運新制暫緩半年

土方之亂延燒全台。鄉林集團董事長賴正鎰今指出，營建剩餘土石方清運新制今年元旦上路卻無配套，以中部為例，苦無最終去化地點C...

輝達進駐北士科T17、T18在即 投審會核准NVIDIA投資台灣33億元

經濟部投審會28日核准美商NVIDIA新台幣33億元的投資案，用於認購台灣輝達經典公司增資股份，用於商辦及綜合園區的土地...

資金回流債市 投資級債近一周淨流入91.8億美元居冠

市場消化境內外雜訊，債市多數收跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債...

台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿Jacob Helberg於 27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，雙...

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。