全球新興市場基金淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

地緣風險抑制成熟股市，新興市場上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，全球新興市場股票基金再度轉為淨流入且以80.9億美元居冠，拉丁美洲、歐洲、亞太不含日本及歐非中東股票市場亦為淨流入；美股基金轉為淨流出167.96億美元。

針對近期國際情勢，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場焦點集中在格陵蘭議題，美國總統川普威脅對歐洲八國加徵關稅，重燃美歐貿易戰風險，但其後態度轉變，宣布就格陵蘭達成未來協議的「框架」，並撤銷加徵新關稅威脅。當前聯準會主席繼任人選仍不確定，也影響市場對降息預期。

莊凱倫表示，整體來看，地緣政治干擾持續，市場擔心美歐全面爆發貿易戰，使歐美股市表現偏弱，此外，日本首相高市早苗提出削減食品消費稅，引發市場對政府支出擔憂，日債價格暴跌，拖累金融市場投資情緒，新興市場則受惠金屬原物料等行情帶動。

在整體經濟方面，國際貨幣基金組織(IMF)小幅上調今年全球經濟成長預期，並將美國今年經濟增長預測上調至2.4%，明年預測為2%。同時警告對AI泡沫擔憂及貿易和地緣政治緊張仍是風險。

展望後市，莊凱倫表示，隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在全球多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

股票型基金資金流向。(資料來源：EPFR)
