彭博新能源財經報告：2025年全球能源轉型投資達2.3兆美元創紀錄

彭博新能源財經（BNEF）發布的年度《能源轉型投資趨勢》(ETIT) 報告顯示，2025 年全球能源轉型投資創新高，達2.3兆美元，年增8%。主要推動因素包括交通運輸電氣化（8,930億美元）、再生能源（6,900億美元）及電網投資（4,830億美元）。然而，作為全球最大的能源轉型市場，中國電力市場的政策調整帶來不確定性，再生能源投資年減 9.5%。除氫能（73億美元）及核能（360 億美元）外，BNEF 追蹤的其他領域投資皆呈現成長。

該報告指出，2025年潔淨能源供應投資連續第二年超越石化燃料供應投資，兩者差距由2024年的850億美元擴大至1,020億美元。潔淨能源投資（包括再生能源、核能、碳捕捉、氫能、儲能及電網）持續上升；與此同時，石化燃料供應投資自2020年以來首次出現下跌，年減90億美元。跌幅主要來自上游油氣及石化燃料發電領域，分別下降90億和140億美元，但天然氣及煤炭投資增加部分抵消跌勢。雖然能源轉型投資規模屢創新高，但增速自2021年的27% 回落至2025年的 8%。

亞太區仍是全球最大能源轉型投資市場，2025年占全球總額47%。中國大陸作為最大單一市場，整體投資額仍居首位，但其再生能源投資自2013年以來首度下跌。印度投資規模上升15%至680億美元。歐盟在不利環境下仍呈現18%成長，達4,550億美元，為全球能源轉型投資增幅最大的區域。儘管川普政府延緩能源轉型政策，美國的投資額仍呈現3.5%增幅，達3,780億美元。

彭博新能源財經副行政總裁張允賢表示：「過去一年足以證明，即使面對政策及貿易逆風，全球能源轉型進程依然展現強大韌性，並為投資者創造龐大新機遇。隨着不同經濟體加強能源安全及建立本地化供應鏈，潔淨能源投資將持續增加，尤其與全球數據中心建設相關的板塊。」

2025年，潔淨能源供應鏈投資（涵蓋新型潔淨技術產品工廠及電池金屬生產設施）年增6%至1,270億美元。相關數據反映全年投運的太陽能組件、電池、電解槽、風電設備工廠，以及電池金屬礦場與加工設施的總價值。增幅主要受電池製造及電池材料投資帶動。產能過剩持續影響整體供應鏈，即使投資仍在成長，但潔淨技術產品價格面臨持續下行壓力。中國大陸仍主導全球供應鏈投資，BNEF 預計此趨勢在未來至少三年仍將維持。

2025年氣候科技企業透過私募及公開市場共籌集773億美元資金，年增53%，終止連續三年下滑並出現首次回升。潔淨電力、儲能及低碳交通運輸企業成為主要受惠者，主要受公開市場股權融資回暖所推動，特別是亞洲市場出現多宗超過十億美元的交易；惟創投市場對早期企業的投資則連續第三年下降。併購活動亦持續活躍，2025年總額達991億美元，年增37%，主要來自潔淨電力與建築領域，受全球數據中心建設需求推動。

該報告亦指出，2025年能源轉型相關債務發行總額達1.2兆美元，年增17%。企業融資與專案融資均年增20%，彌補政府債務發行量微幅下滑的情況，而下跌主要由於再生能源等成熟市場的綠債發行量縮減。

2026 年《能源轉型投資趨勢》報告其他亮點包括：

BNEF估算2025年全球數據中心投資規模達5,000億美元，超越太陽能項目投資總額，但仍低於交通運輸領域。數據中心將持續成為市場焦點。

儘管再生能源融資下降，但能源轉型中最成熟的板塊仍主導投資格局，包括再生能源、儲能、新能源車及電網等，均具備較低風險與日漸成熟的商業模式。

大陸於潔淨技術製造領域的主導地位短期內仍難以受挑戰，但隨着美國、歐盟及印度推動供應鏈回流，中國大陸於全球年度投資的占比逐步下降。

綜觀所有領域，供應鏈投資預計將遠高於 BNEF 經濟轉型情景的需求，但風電領域有落後風險。要與淨零路徑保持一致，風電設備製造投資需明顯提升；就電池金屬而言，目前預測顯示新增產能增速將放緩，未來可能出現供需錯配風險。