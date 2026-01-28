快訊

輝達進駐北士科再跨一步 經濟部今通過美商NVIDIA 33億元增資台灣

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
輝達（NVIDIA）。路透
繼台北市都市計畫委員會通過T17、T18成完整基地，以讓輝達NVIDIA）進駐北士科，經濟部投審會28日通過美商輝達33億元增資台灣。

經濟部投審會今天通過兩件僑外資投資案，一是美商NVIDIA CORPORATION以新臺幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區之土地取得、開發。

第二件是英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以對投資事業海盛國際投資股份有限公司之貨幣債權新臺幣15億4,141萬5,000元，認購投資事業增資股份，從事經營一般投資業等業務，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。

