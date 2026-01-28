泰福-KY美國廠區擴建啟用 保瑞：今年重啟成長動能

保瑞藥業宣布，旗下子公司泰福-KY美國聖地牙哥廠區擴建工程剪綵啟用。同時，在本業國際大廠訂單穩健發展、以及美國子公司Upsher-Smith（USL）轉型效益逐步顯現帶動下，集團正式邁入「小分子與大分子雙引擎」同步運轉的關鍵成長期。保瑞董事長盛保熙指出，2026年將是保瑞深化全球供應鏈布局、重啟成長動能的重要一年。

盛保熙表示，從營運動能來看，保瑞以CDMO（委託開發暨製造）與自有產品雙軌並進，其中在CDMO業務方面，重要國際藥廠客戶已陸續完成續約，並開始評估擴大合作至更多廠區。

保瑞日前通過對美國明尼蘇達州Maple Grove廠區的增資與借貸案，顯示大型藥廠歷經逾一年的內部供應鏈盤點與策略布局後，已逐步啟動供應鏈調整。

盛保熙表示，雖然實際轉單與產能放量仍需約2~3年時間發酵，但針對數個高潛力合作專案，集團已提前規劃資本支出，率先卡位，有助於中長期營收動能穩步墊高。

此外，盛保熙也說，作為集團布局北美生物製劑市場的戰略樞紐，泰福此次斥資近3000萬美元進行聖地牙哥廠區產能升級，亦成為市場關注焦點。該廠不僅為美國在地、且具備通過FDA查廠的稀缺產能，本次擴建更新增2座2000公升一次性生物反應器、使得整體產能增至9000公升，並同步建置完整的種子培養系統與先進上下游GMP製程設備。

此外，泰福已於去年底完成旗下自有生物相似藥TX05的FDA補件，預計FDA將於今年6月底前回覆，亦規劃於2月下旬透過以自有 TX05 產品進行 2,000 公升工程試製（engineering run）、藉此建立商業量產規模製程的實際成功案例，進一步提升新產能對外承接 CDMO商業化專案的競爭力。

泰福指出，升級後的廠區已具備高濃度細胞培養製程能力，可精準對應現代生物製劑日益複雜的商業化量產需求，象徵公司成功由臨床樣品製造，跨足至「臨床後期無縫銜接商業量產」的一站式服務平台。在美國《生物安全法案》推動下、續朝向支持在地製造與供應鏈安全發展，全球藥廠加速供應鏈在地化，泰福可望受惠轉單效益逐步發酵。