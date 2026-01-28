快訊

無效隱形？俄國士兵「穿企鵝裝」防偵測 下秒遭烏軍無人機炸死

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

泰福-KY美國廠區擴建啟用 保瑞：今年重啟成長動能

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
保瑞藥業董事長盛保熙表示，2026年將是保瑞深化全球供應鏈布局、重啟成長動能的重要一年。圖／本報資料照片
保瑞藥業董事長盛保熙表示，2026年將是保瑞深化全球供應鏈布局、重啟成長動能的重要一年。圖／本報資料照片

保瑞藥業宣布，旗下子公司泰福-KY美國聖地牙哥廠區擴建工程剪綵啟用。同時，在本業國際大廠訂單穩健發展、以及美國子公司Upsher-Smith（USL）轉型效益逐步顯現帶動下，集團正式邁入「小分子與大分子雙引擎」同步運轉的關鍵成長期。保瑞董事長盛保熙指出，2026年將是保瑞深化全球供應鏈布局、重啟成長動能的重要一年。

盛保熙表示，從營運動能來看，保瑞以CDMO（委託開發暨製造）與自有產品雙軌並進，其中在CDMO業務方面，重要國際藥廠客戶已陸續完成續約，並開始評估擴大合作至更多廠區。

保瑞日前通過對美國明尼蘇達州Maple Grove廠區的增資與借貸案，顯示大型藥廠歷經逾一年的內部供應鏈盤點與策略布局後，已逐步啟動供應鏈調整。

盛保熙表示，雖然實際轉單與產能放量仍需約2~3年時間發酵，但針對數個高潛力合作專案，集團已提前規劃資本支出，率先卡位，有助於中長期營收動能穩步墊高。

此外，盛保熙也說，作為集團布局北美生物製劑市場的戰略樞紐，泰福此次斥資近3000萬美元進行聖地牙哥廠區產能升級，亦成為市場關注焦點。該廠不僅為美國在地、且具備通過FDA查廠的稀缺產能，本次擴建更新增2座2000公升一次性生物反應器、使得整體產能增至9000公升，並同步建置完整的種子培養系統與先進上下游GMP製程設備。

此外，泰福已於去年底完成旗下自有生物相似藥TX05的FDA補件，預計FDA將於今年6月底前回覆，亦規劃於2月下旬透過以自有 TX05 產品進行 2,000 公升工程試製（engineering run）、藉此建立商業量產規模製程的實際成功案例，進一步提升新產能對外承接 CDMO商業化專案的競爭力。

泰福指出，升級後的廠區已具備高濃度細胞培養製程能力，可精準對應現代生物製劑日益複雜的商業化量產需求，象徵公司成功由臨床樣品製造，跨足至「臨床後期無縫銜接商業量產」的一站式服務平台。在美國《生物安全法案》推動下、續朝向支持在地製造與供應鏈安全發展，全球藥廠加速供應鏈在地化，泰福可望受惠轉單效益逐步發酵。

保瑞

延伸閱讀

聯準會今將召開會議…市場靜待美國利率決策 日股走勢不一

韓媒：川普願尋求解決方案 韓美關稅協商有望展開

降低對美、中依賴 中等強國尋求非美貿易避險

體感-43°C 美國主播魔術師分享奇妙瞬間：廁紙起立+義大利麵半空凍結

相關新聞

新北第27處社宅動土 泰山「貴和安居B」2029年完工

國家住都中心今在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，這是中央在新北市動土的第27處社會住宅，也是...

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，...

嘉麗建設憑藉施工品質口碑與長期公益投入 展現品牌實力

嘉麗建設實踐企業社會責任，持續以實際行動回饋鄉里、守護家園。多年來，舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為社會注入穩定而...

信義房屋李佳霖把託付化為行動 首度成千萬經紀人

曾被客戶指定陪立遺囑，還差點跑去顧麵攤，只為讓客戶抽出時間看屋；信義房屋三重集美店專案經理李佳霖，把每一次託付化成行動，...

水源整宅將重建 信義房屋專家談受惠商圈

位於中正區的水源二、三期整宅都更日前正式通過審議，預計2026年完成都更計畫與權利變換，最快在2031年完成重建。此案因...

台南親民路段出現在蛋黃區！平均總價800萬有找？

台積電再加碼南科設廠，恐再帶旺房價，市區還有機會低總價買房嗎？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。