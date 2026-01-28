「投資台灣三大方案」吸金2.6兆元 目標2027年衝3.6兆

快訊

中央社／ 台北28日電

經濟部自2019年推動「投資台灣三大方案」以來，累計投資金額已達新台幣2.6兆元，創造逾16萬4554個就業機會。行政院日前核定將方案延長至2027年，預計再吸引1.2兆元投資、增加8萬個就業機會，累計投資規模目標3.6兆元。

經濟部投資促進司今天舉辦「114年度國際招商暨三大方案成果說明記者會」，副司長呂貞慧表示，截至23日為止，三大方案投資金額已達2.6兆元，其中以「歡迎台商回台投資行動方案」累積投資金額最高，超過新台幣1.4兆元，推動以來吸引多家電子大廠回台投資，帶動高階AI伺服器及半導體供應鏈回流，進一步串聯中下游產業，強化台灣在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

在國際招商方面，經濟部表示，去年度已掌握25家外商來台投資案，預估投資金額約新台幣1602億元，並與其中11家代表性廠商簽署投資意向書，投資領域涵蓋先進材料、電力系統解決方案、半導體、人工智慧（AI）、循環永續及民生服務等。

呂貞慧說明，在去年25家外商投資案中，約8成為擴大在台營運規模及產能，12%為首度來台投資，另有8%是在台設立研發中心，顯示台灣對外商在製造、研發及高附加價值布局方面具備高度吸引力。

投資司指出，代表性外商投資案例包括韓商高美可在台建廠並設立研發中心，支援台灣半導體廠商在精密設備零件製造與再生需求；全球智慧電源管理公司美商伊頓（Eaton）則因應AI產業帶動的電力需求，擴充高階不斷電系統與電源模組在台產能。

在三大方案的資通訊（ICT）相關產業投資方面，投資司表示，代表性案件包括力成科技共提出2案，投資新台幣443億元，在新竹建置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線；晶兆成提出2案，加碼投資新台幣245億元，擴充高自動化晶圓測試產能；昇陽亦提出4案，投資新台幣56億元，增設全自動產線與倉儲系統。

經濟部強調，外商與台商投資是推動台灣經濟成長的重要引擎，不僅帶動就業與資本投入，也有助引進關鍵技術與創新模式，未來將持續結合國際招商策略與投資台灣三大方案，深化產業優勢，攜手企業共創AI人工智慧時代新商機，打造具韌性與競爭力的投資環境。

