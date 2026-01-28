台美經濟繁榮夥伴對話 重要合作議題將成立工作小組

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議27日落幕，外交部表示，雙方就AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作進行討論，並將就重要合作議題成立工作小組。

美國在台協會（AIT）今天透過社群媒體表示，此次對話提供了絕佳機會，供美台兩經濟體深化經濟合作，並強化本已強健的經濟夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）於27日以實體方式在華府舉行，台美EPPD高層會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談。另包括外交部政次陳明祺、數發部政次侯宜秀、教育部政次劉國偉、工研院長張培仁及國科會等部會資深官員與專家，同日並召開工作階層會議。

雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在AI供應鏈的重要性。未來雙方也將就重要合作議題成立工作小組，以持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設之作為，共建更安全、繁榮及以創新驅動的台美夥伴關係。

外交部指出，這屆EPPD會議就人工智慧（AI）供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作、雙邊經濟合作等議題進行討論。

確保AI供應鏈的安全方面，外交部表示，雙方同意共同盤點台美企業在AI科技堆疊套案及先進機器人的夥伴關係，研議提升供應鏈資安韌性合作，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的發展與應用，共同形塑多元開放特色的主權AI資料基礎，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

數位基礎建設方面，外交部說，美國支持台灣探索創新的通訊技術，以作為多方增強通訊韌性的一環。台灣也將探索與美國低軌衛星供應商合作，並與美國共同探索與友盟國家在海底電纜及資通訊基礎建設等領域提升可信賴連結之合作。雙方另同意以既有「台美5G供應鏈合作平台」機制，促進台美雙方產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術、供應鏈實質合作，以及拓展國際網路通訊基礎建設市場。

關鍵礦物供應鏈方面，外交部提到，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、加工等領域合作，以及促進台美在關鍵礦物提煉及電子廢棄物回收等技術交流，提供夥伴國家高標準替代方案，共同建立台美供應鏈韌性。

無人機供應鏈方面，外交部指出，雙方同意共同合作促進無人機的商業發展、法規遵循與認證及共同生產，以打造台美無人機合作的非紅供應鏈。台灣工業技術研究院並於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，有助推動台灣無人機產業導入國際認證機制，帶動國內相關供應鏈升級與整體產業發展。

至於高科技人才培育，外交部表示，台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作框架交換意見。

此外，就台美在第三國合作，外交部說明，除在台灣友邦合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性的夥伴。

外交部說，雙方也同意在投資審查及儘速解決雙重課稅問題等議題上持續強化合作。