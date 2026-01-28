接待以國前部長卡漢納 林佳龍：台以產業互補、合作可拓展至第三國

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍２７日於外交部接待以色列前宗教事務部長卡漢納 (Matan Kahana)，以及智庫「以色列國防與安全論壇」(Israel’s Defense and Security Forum, IDSF）訪團。林佳龍表示，台灣與以色列的產業深具互補性，兩國的合作將發揮互補優勢，勢必可以彼此成就、共同受益，他並期待兩國持續深化在AI等更多領域的交流合作，並將合作範圍拓展到第三國。

林佳龍表示，台灣與以色列分別坐落亞洲大陸的兩端，但彼此都擁有令人稱羨的高科技實力，更在安全議題上息息相關，期待深化彼此的關係與合作。林佳龍並於會晤中感謝卡漢納在擔任國會議員期間支持台以關係的正向發展。他並回顧，2025年以色列國會首度有過半數的72位跨黨派議員，連署發表聲明支持台灣參與國際事務，並肯定台灣在全球公衛、醫療、環境與航空安全所做出的貢獻。

林佳龍也向與卡漢納分享外交部「經濟外交」與「榮邦計畫」的政策與成果，並說明台灣與以色列的產業深具互補性，台灣擁有頂尖的製造業實力，而以色列則以豐沛的創新研發能力聞名於世，兩國的合作將發揮互補優勢，勢必可以彼此成就、共同受益。

林佳龍說，2023年以色列遭受哈瑪斯對平民的恐怖攻擊後，台灣在第一時間就表達嚴正譴責與慰問，同時持續透過國際NGO提供人道援助，關切所有無辜平民的安全與福祉，呼籲各方遵守國際人道法；去年以色列遭受伊朗襲擊時，外交部同仁持續駐守當地，協助僑民避難疏散，並提供人道關懷協助，這些做法也獲得卡漢納的肯定與感謝。

林佳龍指出，他在2018年擔任台中市長期間，曾接受以色列政府的邀請出席於耶路撒冷舉辦的「全球市長會議」，並在活動中與來自世界各國的政要們互動，透過親訪當地的科技公司與歷史遺跡，感受以國的高科技硬實力，以及宗教文化的軟實力。

最後，林佳龍期許台以兩國在共享自由、民主等核心價值的基礎之下，持續深化在AI等更多領域的交流合作，並將合作範圍拓展到第三國。

