台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議落幕，簽署「矽盛世宣言」，雙方達成七項共識深化台美關係。圖／經濟部提供
經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿Jacob Helberg於 27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，雙方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security）」，這是自2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談。

經濟部表示，台美雙方在EPPD會議針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七個領域深入討論，並探索持續深化台美關係的作𤔡。

台美雙方將就7項內容持續對話並擴大合作，其中，台美在第三國進行合作的部分，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫，美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持具潛在經濟脅迫脆弱性的夥伴。

其他合作還包括：雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。

雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。

雙方同意硏議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我工業技術研究院於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。

台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見。以及雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅等議題上持續強化合作。

此次會議是美國總統川普就任後雙方首度舉行EPPD對話，雙方均認為這是深化經濟合作並強化兩國經濟體間穩健夥伴關係的重要契機。

