在野陣營指台美關稅是「實質加稅」經部駁斥：無視事實 扭曲談判成果

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

在野黨立委指稱「這次台美談判結果實質加稅」，對此，經濟部28日表示，此說法無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。

經濟部指出，從各新聞媒體報導中也可以看到，產業界及各工商團體對於談判團隊可談到「對等關稅15%不疊加MFN」之成果表達十分肯定，且扭轉談判前台灣稅率較高之處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭；其他國家也普遍認為台灣取得不錯的成果。經濟部呼籲，各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。

經濟部強調，2026年1月16日與美方達成15%且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）之稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件，經濟部也與產業舉辦三輪總計超過數十場之座談會，透過支持產業之4大措施持續提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

經濟部指出，美國總統川普前於2025年4月2日發布行政命令，宣布對全球實施「對等關稅」措施，當時我國對等關稅稅率為32%（疊加MFN），後續透過與美持續談判及磋商，台灣適用的對等關稅稅率已調降為20％暫時性稅率（疊加MFN），並自2025年8月7日起正式實施，隨著2026年1月16日與美方達成協議，台灣適用的對等關稅稅率再次調降為15%且不疊加MFN，與日本、韓國等競爭對手一致，更優於越南及中國。經本部委託智庫進行推估，對我國出口、產值及就業的影響，相較之前對等關稅稅率20%並且疊加MFN關稅之情形，已從原本衰退逆轉為正成長。

經濟部說明，過去傳統產業因台美間未簽署貿易協定，工業產品我國對美平均出口關稅相較日本、韓國高，現因台美協議15%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，實則讓我國與日韓站在同一起跑線，取得更有利的競爭條件。以工具機產業為例，工具機產品我出口美國關稅為４％，競爭對手日本為2.6%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於業者拓展市場。

