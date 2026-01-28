快訊

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

憂對等關稅衝擊中小企業、農產品 三三會拋五大建議

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

三三企業交流會28日下午舉行例會。副理事長暨台聚集團董事長吳亦圭表示，關稅對等關稅仍可能對中小型出口業者、農產品及製造業帶來壓力，且應盡力避免產業空洞化疑慮，並就此提出五點建議。

三三企業交流會28日下午舉行例會，吳亦圭致詞表示，台美對等關稅目前已談妥，美對台對等關稅調降至15%，且不疊加；台灣承諾對美投資5,000億美元，2,500億美元直接投資，及2,500億美元信用保證；取得美方在232條款（國安關稅）上的「最惠國待遇」。

吳亦圭指出，對等關稅15%與日本、南韓等相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力。美方若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，台灣相關業者將面臨強烈競爭。大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

對等關稅15%與日本、南韓等相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力。美方若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，台灣相關業者將面臨強烈競爭。大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

三三會對此提出五項建議。首先，三三會認為，應落實「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、零組件，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金。

其次，三三會建議，設立專項基金支持供應鏈中小企業數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。

三三會也表示，應強化雙向投資機制，應要求美方對台投資半導體、AI、國防、安控、次世代通訊的雙向投資承諾。

第四，三三會認為，儘速完成協議文本法律檢視，送交立法院審議，並公布詳細的產業衝擊評估報告。最後，三三會也強調，對等關稅是起點，應與美方展開避免雙重課稅、服務貿易、數位貿易等談判。

吳亦圭表示，肯定談判人員的努力，政府應積極推動完善的產業支持與透明機制，避免對弱勢產業與勞動者產生影響。

關稅 美國

延伸閱讀

連賢明6面向拆解關稅談判成果 對美投資彈性高於他國

立院朝野共識 邀卓榮泰3月3日赴立院報告台美關稅協定

韓關稅變25%全因國會遲不批 台灣若複製…賴總統籲藍白勿焦土政策、商總：不應該

產業界盼速審台美關稅協議 張惇涵：為了台灣經濟不要國內互打

相關新聞

【重磅快評】核能除役卻史上最賺？台電沒告訴你的真相

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億，優於先前預估的600億，更超越2015年的617億，創下「史上最賺的一...

前財政部次長戴立寧辭世 金融治理領域損失一員良將

前財政部次長戴立寧昨晚辭世，享壽87歲。消息一出引發金融界與政務圈哀悼。戴立寧一生投身公職及金融產業，對金融市場制度建設...

台美簽署「矽盛世宣言」 將在菲國與拉美優先展開合作計畫

經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿Jacob Helberg於 27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，雙...

台美經濟對話華府登場 聚焦討論AI供應鏈合作

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）27日在華府登場，外交部透過新聞稿指出，這次會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經...

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

餐飲品牌面臨老化，近期包括乾杯、築間等創立在20年左右的品牌相繼進行品牌重建，包括更改菜單，甚至更改營運特點等方式，希望再抓回年輕族群目光，穩固甚至進一步擴大市占率。而這些品牌重建的工程，是否能發揮效果？ 台灣民眾又喜歡嘗鮮，又注重CP值，餐飲市場變化快速、競爭激烈，不少餐飲品牌過去曾經輝煌，但經營時間一長，原本忠誠的消費者改為追逐其他品牌，甚至飲食習慣改變，這些品牌顯得有些欲振乏力，若還想繼續在市場上存活，就不得不做出改變。

營造業：土方之亂問題在法規錯亂

全台土方之亂持續延燒，台灣區綜合營造業同業公會認為，根本問題在於「法規錯亂」，土方是資源，出事卻用廢棄物清理法裁罰，邏輯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。