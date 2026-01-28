憂對等關稅衝擊中小企業、農產品 三三會拋五大建議

三三企業交流會28日下午舉行例會。副理事長暨台聚集團董事長吳亦圭表示，關稅對等關稅仍可能對中小型出口業者、農產品及製造業帶來壓力，且應盡力避免產業空洞化疑慮，並就此提出五點建議。

三三企業交流會28日下午舉行例會，吳亦圭致詞表示，台美對等關稅目前已談妥，美對台對等關稅調降至15%，且不疊加；台灣承諾對美投資5,000億美元，2,500億美元直接投資，及2,500億美元信用保證；取得美方在232條款（國安關稅）上的「最惠國待遇」。

吳亦圭指出，對等關稅15%與日本、南韓等相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力。美方若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，台灣相關業者將面臨強烈競爭。大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

對等關稅15%與日本、南韓等相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力。美方若要求台灣全面開放美國車或特定農產品進口，台灣相關業者將面臨強烈競爭。大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

三三會對此提出五項建議。首先，三三會認為，應落實「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對受關稅影響的傳統產業，特別是農產品、機械、零組件，提供賦稅減免、轉型補助及技術升級資金。

其次，三三會建議，設立專項基金支持供應鏈中小企業數位轉型與綠色生產，並協助開拓東南亞、歐盟等其他市場。

三三會也表示，應強化雙向投資機制，應要求美方對台投資半導體、AI、國防、安控、次世代通訊的雙向投資承諾。

第四，三三會認為，儘速完成協議文本法律檢視，送交立法院審議，並公布詳細的產業衝擊評估報告。最後，三三會也強調，對等關稅是起點，應與美方展開避免雙重課稅、服務貿易、數位貿易等談判。

吳亦圭表示，肯定談判人員的努力，政府應積極推動完善的產業支持與透明機制，避免對弱勢產業與勞動者產生影響。