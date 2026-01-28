台德貿易連5年破200億美元 德對台投資年增264%

台德經貿持續升溫，德國經濟辦事處今天表示，2025年台德全年貿易總額217億美元，較2024年成長6%，連續5年維持在200億美元以上水準；檢視去年經濟部投審會核准德國對台投資金額達2.09億美元，更較2024年同期大增264%。

德國經濟辦事處今天發布新聞稿表示，根據台灣財政部最新公布的統計數據，2025年台灣與德國全年貿易總額達217億美元，較2024年成長6%。自2021年首度突破200億美元以來，德台雙邊貿易金額已連續5年維持在200億美元以上水準，顯示雙方經貿往來具備高度穩定性與長期發展基礎。

數據顯示，2025年台灣對德國出口約74億美元。其中，機械及電機設備占比超過6成，達45.2億美元。受惠於全球AI基礎設施與數位轉型浪潮，電子零組件出口年增率達24.1%，資通與視聽產品則年增9%，反映出德國工業對台灣半導體及關鍵電子元件的長期且穩定需求。

在進口方面，台灣自德國進口總額達143億美元。除了傳統的運輸工具（30億美元）與化學品（21億美元）外，德國對台出口的電機產品年增率高達91%。德經處指出，這項顯著成長反映出台灣在半導體擴產、智慧製造升級及能源轉型過程中，對德國高階電力設備與精密生產機台的需求明顯增加。

根據經濟部投資審議司統計，2025年德國對台核准投資金額達2.09億美元，較2024年翻倍成長264%。德經處表示，這顯示儘管國際供應鏈面臨重組且德國經濟面臨挑戰，德國企業仍將台灣視為亞太地區最重要的技術與研發策略據點，並持續深化在台營運與投資布局。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺表示，德台雙邊貿易連續5年站穩200億美元關卡，這不僅是數字的累積，更是兩地產業結構高度互補的證明，合作範疇從傳統的貨品貿易，逐步延伸至半導體供應鏈、綠色能源與智慧交通等多元領域。

她進一步說，德國與台灣已互為不可或缺的技術夥伴，未來將持續推動雙方在淨零排放與智慧自動化方面的交流，協助兩地企業在全球供應鏈調整趨勢中，共同打造具備高附加價值的協作模式。

展望未來，德經處指出，隨著數位轉型、能源轉型與智慧製造需求持續增加，德台雙方在半導體、智慧機械、先進製造、綠色科技與創新應用等領域的合作空間可望進一步擴大。雙邊經貿關係不僅將持續發展，也將朝向更高附加價值與更緊密的產業協作模式邁進。