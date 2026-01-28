霸菱：非投資等級債2026年穩健開局 但大漲空間有限、選債是關鍵

非投資等級債在2026年穩健開局，受惠於經濟動能大致穩健、違約率仍低。不過，霸菱投顧指出，非投資等級債評價偏高，加上處於總經訊號好壞參半的環境，採取精挑細選的布局策略至關重要。

霸菱投顧指出，非投資等級債券及貸款取得持穩報酬，但價格進一步大幅上漲的空間可能有限。投資人在追求收益的同時，也要審慎關注總經與地緣政治動態。

在總經方面，霸菱投顧指出，美國財政政策趨強、監管放寬及貨幣環境維持寬鬆，持續推動經濟表現超越預期。全球利率走勢分化，加上政治與地緣政治不利因子交錯，持續加劇市場不明朗並引發偶發性波動，構成挑戰的同時，也創造具吸引力的買入點。

霸菱投顧表示，就基本面來說，非投資等級市場的信貸品質整體維持穩定。發行人保持良好紀律、槓桿比率處於可控水平，並且獲利動能不再局限於大型科技股，而是向各產業擴散，但信貸品質與產業分化仍然明顯。違約率仍處於可控水平，且集中於較低信評的發行人。因此，隨著CCC級和B級資產的壓力上升，選債將是關鍵。

霸菱投顧指出，例如，美國建築材料與化學品業持續面臨不利因素，其中化學品業更是受到全球供過於求及利潤率壓縮的雙重制約。歐洲建築材料業已開始受惠於房市活動回暖與各項財政措施所帶來的初步利多，不過化學品生產商仍面臨較高投入成本，以及低成本出口商競爭所帶來的壓力。