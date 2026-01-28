年後轉職潮啟動！2.1萬個工作標註「年後上班」

年後轉職潮提前發酵。104人力銀行統計顯示，企業為提前布局人力，釋出大量可年後上班的職缺，目前全站標註「年後上班」的工作機會已達2.1萬個。在求才需求持續升溫下，整體求職市場呈現「事求人」態勢，平均每位求職者可分配到2.6個工作機會，企業也更願意提供彈性的到職時間，以提高搶才成功率。

104人力銀行目前線上工作機會總數達112.5萬個，年增3%，其中年後上班職缺約占2%。從產業別觀察，年後上班職缺占比較高者，包括大眾傳播業3.1%、住宿／餐飲服務業2.4%等。

若以職缺數量來看，住宿／餐飲服務業釋出5,700個最多，其次為批發／零售／傳直銷業3,400個，以及電子資訊／軟體／半導體3,200個。

從職類別分析，「年後上班」職缺以客服／門市／業務／貿易類7,600個最多，其次為餐飲／旅遊／美容美髮類6,200個，以及行政／總務／法務類2,100個，整體來看，民生消費相關職類合計占65%。

企業提前開缺的同時，求職者也提早為轉職布局。104人力銀行數據顯示，去年12月找工作人數年增5.6%，顯示不少上班族在年終獎金尚未入袋前，已先行觀望市場，為農曆年前後的轉職潮預作準備。

不過，各職類供需差異明顯。104人力銀行觀察，文字傳媒類平均每人僅能分到0.7份工作，競爭最為激烈；行政／總務／法務類、行銷／企劃／專案管理類亦屬偏緊市場。相較之下，營建／製圖類約5.7份、餐飲／旅遊／美容美髮類約4.1份、醫療保健服務類約3.3份，求職相對容易。

104人力銀行提醒，轉職成功與否，關鍵不在一時倦怠，而在是否已做好準備，建議有轉職念頭的上班族，應從轉職動機、就業市場敏感度、財務基礎、技能更新、行動準備度等面向進行盤點。