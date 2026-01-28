台美EPPD達共識！優先在菲律賓及拉丁美洲合作、共同開發中文LLM

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長龔明鑫與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg於27日完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話 （EPPD）會議」，會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，包括：雙方首次同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用。

經濟部以新聞稿表示，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話 （EPPD）會議，係自2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談。這次EPPD會議雙方均認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），彰顯台灣在全球 AI 供應鏈的重要性。

經濟部表示，這屆會議討論成果極為豐碩，雙方達成七項共識，將就重要合作議題成立工作小組，以持續對話並擴大合作成果。包括：針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七個領域深入討論，並探索持續深化台美關係的作為。

經濟部說明，首先，確保AI供應鏈的安全。雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

第二，數位基礎建設。雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。

第三、關鍵礦物供應鏈。雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。

第四、無人機供應鏈。雙方同意硏議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我工業技術研究院於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。

第五、高科技人才培育。台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見。

第六、台美在第三國合作。除在我友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫之整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。

第七、雙邊經濟合作。雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。

經濟部表示，此次會議是川普總統就任後雙方首度舉行 EPPD 對話，雙方均對此次會議的舉行表示歡迎，認為這是深化經濟合作並強化兩國經濟體間穩健夥伴關係的重要契機。另自 2020 年首屆 EPPD 以來，雙方已接續舉行六輪對話，本次對話會議是川普總統去年就任以來，雙方首次召開 EPPD對話。

本屆會議雙方均邀集各部會官員共同與會，尤其在華府天候不佳，聯邦政府宣布停班停課下，美方相關部會官員仍踴躍出席，彰顯雙方對本次會議之重視。台美雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同促進供應鏈安全及經濟持續繁榮發展。

