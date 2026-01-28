連賢明6面向拆解關稅談判成果 對美投資彈性高於他國

台美關稅談判底定，各界看法不一。中經院院長連賢明特別從關稅稅率、投資金額、政府責任、投資分潤、執行期限、232條款6大面向拆解台美貿易談判成果，直指台灣和其他國家相比，投資金額、政府責任屬於中等，對美投資彈性較高，整體成果相當不錯。

連賢明於臉書發文評價台灣對美貿易成果。從最直觀的關稅稅率來看，台灣、日本及韓國都是15%且不疊加，部分國家談到10%的對等關稅，但這些國家多為對美逆差，或是對美貿易金額無足輕重。在對美貿易順差的前20大貿易國中，台灣的關稅稅率已是美國盟邦享有的最惠稅率，也是台灣傳產首次有機會和日本、韓國、歐洲站在同個起跑點競爭。

投資金額方面，台灣承諾民間直接投資2500億美元，以及政府提供2500億美元信用擔保協助企業投資美國。

連賢明指出，投資金額多還是少是引起最多爭論議題，外界常以投資占國內生產毛額（GDP）比重，以及每人對美投資金額來評斷，若以每人投資金額計算，台灣金額高於日本、韓國，但明顯低於瑞士。以投資占GDP比重來看，台灣約31%，明顯高於日本13%、韓國18%及瑞士21%。

不過連賢明強調，外界慣用的兩個指標都沒有納入美國總統川普最在意的貿易逆差，若將投資金額除以對美順差來看，台灣其實處在最有利位置，只要兩年順差金額就抵銷被要求的總投資金額，代表台灣商品在美利潤很高。

連賢明指出，相同標準下，瑞士需要4年，韓國和日本分別要7年和11年。從不同指標來看，就算台灣的投資金額不是最少，排名也僅是中間值。

政府責任方面，連賢明分析，以瑞士而言，政府角色很小，僅要求投資在2026年前須到位1/3；台灣則有政府擔保的責任，負擔最高達2500億美元的信用保證。

韓國、日本除了信用保證，還須承擔政府連帶保證投資金額的責任。也就是說，當民間投資金額不足，政府須補足投資差距，連賢明認為，以此標準來看，台灣的政府責任比日韓輕。

從投資分潤角度來看，連賢明直言，台灣貿易協議重要特徵是台灣模式，由民間主導投資，政府從旁協助基礎建設，不論投資標的或是產業分潤，都由企業決定，只要投資總額達到最後目標即可。

連賢明表示，依據協議內容，瑞士和台灣都是以民間企業為主，日本、韓國則由美國政府指定投資項目，日本更被要求投資回本後，美國政府可以分潤9成，日本僅能取得1成的苛刻條件，這條件造成日本社會諸多抱怨。

連賢明指出，「一個很少人注意的焦點，在於貿易協議的執行期限」。

執行期限方面，連賢明表示，很少人相信下任美國政府會雷厲風行課徵關稅，也因此，貿易協議的執行期限成為協議好壞的重點。日本、瑞士的協議中，都註記須在川普任內完成投資，韓國則爭取到每年200億美元的投資金額，預計10年完成。台灣可能是因半導體產業的特性和規模，川普政府協議中並未明訂完成投資期限，提供台灣對美投資的彈性。

眾所矚目的232條款，連賢明指出，台灣對美出口中，高達7成來自科技產業，這次關稅談判中除了對等關稅，美台也就影響科技業的232條款進行談判，最後同意給予台灣最惠國待遇。

連賢明說明，最惠國待遇將台灣半導體業對美投資的設備、材料、機具免除關稅；更重要的是，只要台積電在美國持續投資，就能豁免台灣輸美半導體關稅，讓台灣科技業吃下定心丸，不用擔心232條款對半導體課關稅。這項232最惠國待遇，日本只談到不超過15%，韓國希望比照台灣，但美國還沒有首肯。

整體而言，連賢明認為，台灣貿易協議不論關稅稅率、投資分潤、執行期限，以及232條款，這些項目都取得較優惠條款，投資金額和政府責任則是中等，目前為止，對美貿易談判成果相當不錯。